LG показала устройство своего нового смартфона с поворотным экраном

Компания утверждает, что двойная пружина, двойная направляющая и гидравлический поршневой демпфер делают поворотный механизм экрана очень надёжным. Механизм успешно прошёл 200 000 тестов на прочность. То есть дисплей смартфона может выдержать как минимум столько циклов поворота.

LG также объяснила, почему Wing получился лёгким, и рассказала о том, как смартфон защищён от воды, пыли и падений. Компания говорит, что выдвижная камера устройства «прячется» внутрь, если обнаруживает, что Wing падает.