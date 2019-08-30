LG представила защищённый смартфон с тройной камерой

Смартфон имеет экран диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2340 x 1080 пикселей. Работает он на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 675, оснащён 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Можно вставить карту microSD максимального объёма 2 ТБ.

Камера устройства тройная. Первый датчик имеет разрешение 32 Мп, второй — 13 Мп и третий — 5 Мп. 16-мегапиксельная фронтальная камера врезана в экран.

LG Q70 также получил усилитель Quad DAC. Поддерживает его аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Стоить он будет примерно $450 долларов. В продажу поступит 6 сентября.