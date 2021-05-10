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LG продаст свои смартфонные патенты китайцам
Ранее LG отказалась от выпуска смартфонов
Дочерняя компания LG Innotek решила продать свои патенты и оборудование китайцам. LG Innotek известна как производитель многих деталей для смартфонов, в том числе вибрационных моторов, LCD-модулей, светодиодов, модулей камеры и др. Недавно же LG объявила, что закроет своё смартфонное подразделение.
Сообщается, что LG Innotek передаст китайской компании более 10 тысяч патентов, связанных с LED. Продажа позволит южнокорейскому производителю не только получить деньги, но и сохранить около 1 млрд вон, которые ушли бы на поддержку патентов. LG начала переговоры по сделке суммой в 100 млрд вон.
Напомним, LG Innotek решила выйти из светодиодного бизнеса в октябре 2019 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции все переговоры были отложены.