LG продаст свои смартфонные патенты китайцам

Сообщается, что LG Innotek передаст китайской компании более 10 тысяч патентов, связанных с LED. Продажа позволит южнокорейскому производителю не только получить деньги, но и сохранить около 1 млрд вон, которые ушли бы на поддержку патентов. LG начала переговоры по сделке суммой в 100 млрд вон.

Напомним, LG Innotek решила выйти из светодиодного бизнеса в октябре 2019 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции все переговоры были отложены.