LG только сегодня полностью прекратила производство смартфонов

Известно, что компания продолжит поддерживать существующие устройства. Премиальные модели получат три года поддержки по части программного обеспечения. Некоторые смартфоны даже обновятся до Android 12 и Android 13. Пользователи также смогут рассчитывать на сервисное обслуживание в течение четырёх лет с даты производства устройства.

Тем временем завод LG во вьетнамском Хайфоне, который был центром производства смартфонов, превращается в предприятие по изготовлению бытовой техники. Компания решила стать крупнейшим производителем бытовой техники, и уже может похвастаться неплохими финансовыми показателями по этому направлению.