LG в последний раз обновила свой экспериментальный смартфон 2020 года

Напомним, в прошлом году LG закрыла своё мобильное подразделение. Модель LG Wing была выпущена незадолго до этого. Это экспериментальный смартфон с двумя экранами, причём один располагался поверх другого. В разложенном состоянии устройство образовывало букву «Т». К сожалению, модель провалилась в продажах.

Стоит отметить, что сейчас другие смартфоны флагманского уровня от различных производителей уже получают стабильную версию Android 12. Для Wing даже Android 11 вышла с большой задержкой — на год. Если LG продолжит такими темпами, то Android 12 мы увидим на Wing только ближе к 2023 году. Поэтому вполне можно ожидать, что это обновление стало последним.