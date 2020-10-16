Телефоны
Сегодня 18:43
LG вслед за Apple убрала зарядку из коробки со смартфоном
Непонятно, чем это обосновано
С презентацией новой линейки смартфонов iPhone 12 Apple объявила, что больше не будет класть зарядное устройство и наушники в коробку с устройствами. Этот шаг вызвал множество насмешек и даже недовольства. Некоторые подметили, что скоро стоит ждать того же от других производителей смартфонов. И, будто нарочно, LG на днях призналась, что убрала зарядку из коробки со смартфоном LG G8x.
Один из пользователей Twitter спросил у LG, действительно ли у LG G8x, который поступает в продажу, нет адаптера питания в комплекте. Индийское подразделение компании ответило, что данный смартфон и правда будет продаваться без зарядного устройства во время распродажи на Flipkart. LG сообщила, что зарядку нужно будет купить отдельно в ближайшем сервисном центре компании.
Напомним, Apple объяснила своё нововведение заботой о природе.