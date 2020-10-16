LG вслед за Apple убрала зарядку из коробки со смартфоном

С презентацией новой линейки смартфонов iPhone 12 Apple объявила, что больше не будет класть зарядное устройство и наушники в коробку с устройствами. Этот шаг вызвал множество насмешек и даже недовольства. Некоторые подметили, что скоро стоит ждать того же от других производителей смартфонов. И, будто нарочно, LG на днях призналась, что убрала зарядку из коробки со смартфоном LG G8x.