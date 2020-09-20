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Сегодня 14:51
LG выпустила смартфон с необычной задней панелью
Но спереди он вполне нормальный
LG продолжает искать новые решения по дизайну смартфонов. Недавно компания представила крестообразный Wing, а теперь выпустила бюджетное устройство с необычной задней панелью.
Новая модель называется LG K42. Спереди смартфон выглядит абсолютно нормально, а вот сзади у него есть специальная накладка, которую LG называет Unique Wave Pattern. Эту накладку можно менять и таким образом персонализировать устройство: поменять ему цвет и рисунок.
LG
Стоимость смартфона LG пока не объявила. Он оснащён экраном диагональю 6,6 дюйма разрешением HD+. Работает устройство на процессоре MediaTek Helio P22. Основная камера LG K42 имеет датчики изображения на 13, 5, 2 и 2 Мп. Фронталка тут 8-Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Судя по характеристикам, смартфон не должен стоить дорого.