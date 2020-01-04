LG выпустит новый флагманский смартфон в корпусе старого

Рендерами поделился ресурс cashkaro.com в партнёрстве с инсайдером OnLeaks. Многие профильные сайты уже успели назвать заднюю панель новинки похожей на панели флагманских смартфонов конкурирующей компании Samsung. Впрочем сходства есть и с тем же G8X ThinQ, только у G9 датчиков изображения в камере будет больше.

Спереди смартфон и вовсе идентичен G8X ThinQ. Сверху посередине в экране есть небольшой вырез под фронтальную камеру. Что касается сканера отпечатка пальцев, то он, судя по всему, будет подэкранным.

Ожидается, что LG G9 будет представлен на выставке Mobile World Congress в конце февраля.