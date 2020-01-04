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LG выпустит новый флагманский смартфон в корпусе старого

Может и неплохое решение
В интернете опубликовали рендеры готовящегося к выходу флагманского смартфона LG G9. Внешне он практически идентичен модели G8X ThinQ.

Рендерами поделился ресурс cashkaro.com в партнёрстве с инсайдером OnLeaks. Многие профильные сайты уже успели назвать заднюю панель новинки похожей на панели флагманских смартфонов конкурирующей компании Samsung. Впрочем сходства есть и с тем же G8X ThinQ, только у G9 датчиков изображения в камере будет больше.

Спереди смартфон и вовсе идентичен G8X ThinQ. Сверху посередине в экране есть небольшой вырез под фронтальную камеру. Что касается сканера отпечатка пальцев, то он, судя по всему, будет подэкранным.

Ожидается, что LG G9 будет представлен на выставке Mobile World Congress в конце февраля.

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LG G8X ThinQ