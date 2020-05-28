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LG запатентовала складной смартфон с экранами по бокам
Они могут служить панелями с элементами управления
LG запатентовала довольно необычное устройство — складной смартфон с экранами по бокам. Они могут служить вспомогательным средством для просмотра уведомлений или для управления.
В патентной документации описан аппарат с гибким дисплеем, который складывается вовнутрь горизонтально, подобно старым «раскладушкам». Однако такие устройства мы уже видели, и это не особо интересно. Любопытнее другое — у разработки LG есть два вспомогательных дисплея в виде полосы в торцевых частях корпуса. Если смартфон сложить, то экраны расположатся рядом, и получится двойная сенсорная панель.
На этих экранам могут отображаться сообщения, уведомления, элементы управления и др. То есть пользователю даже не нужно будет раскрывать аппарат, чтобы, например, переключить песню в плеере.
Отметим, поскольку это патент, пока неясно, выпустит ли LG такой смартфон на рынок.