LG запатентовала складной смартфон с экранами по бокам

В патентной документации описан аппарат с гибким дисплеем, который складывается вовнутрь горизонтально, подобно старым «раскладушкам». Однако такие устройства мы уже видели, и это не особо интересно. Любопытнее другое — у разработки LG есть два вспомогательных дисплея в виде полосы в торцевых частях корпуса. Если смартфон сложить, то экраны расположатся рядом, и получится двойная сенсорная панель.

На этих экранам могут отображаться сообщения, уведомления, элементы управления и др. То есть пользователю даже не нужно будет раскрывать аппарат, чтобы, например, переключить песню в плеере.

Отметим, поскольку это патент, пока неясно, выпустит ли LG такой смартфон на рынок.