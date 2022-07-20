Лицемерие или бизнес: Apple продолжает ввозить свою продукцию в Россию

Об этом рассказал источник в компании-партнере Apple. Другие источники подтвердили эту информацию и отметили, что ввезенные устройства вряд ли попадут на прилавки магазинов.

Если вы купили устройство Apple у официального дилера, то по гарантии вы можете его либо починить, либо поменять, если у авторизованного сервисного центра (АСЦ) не получилось его починить. Также обмену подлежать устройства, пользователи которых оформили программу расширенной поддержки AppleCare+.