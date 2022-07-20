Лицемерие или бизнес: Apple продолжает ввозить свою продукцию в Россию

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Лицемерие или бизнес: Apple продолжает ввозить свою продукцию в РоссиюНо вряд ли вы сможете ее купить
Как мы все помним, Apple прекратила поставки своей техники в Россию в марте. Но при этом это не мешает компании каждый месяц ввозить ее в страну. Как выяснили “Известия”, эти гаджеты предназначены для замены устройств по гарантии, ремонт которых на территории страны невозможен.
Об этом рассказал источник в компании-партнере Apple. Другие источники подтвердили эту информацию и отметили, что ввезенные устройства вряд ли попадут на прилавки магазинов.
Если вы купили устройство Apple у официального дилера, то по гарантии вы можете его либо починить, либо поменять, если у авторизованного сервисного центра (АСЦ) не получилось его починить. Также обмену подлежать устройства, пользователи которых оформили программу расширенной поддержки AppleCare+.