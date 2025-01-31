Лимитированные часы Atari раскупили «как горячие пирожки»

Часы по цене 499 долларов (по сравнению с вариантом за 1650 долларов) уже распроданы, доступно всего 125 экземпляров в каждом стиле. Часы имеют уникальный дизайн, в котором три диска двигаются, показывая время, астероиды представляют собой часовую и минутную стрелки, а на секундной стрелке изображен оригинальный корабль Asteroids.

Несмотря на то, что это не смарт-часы, часы имеют швейцарскую подсветку циферблатов Super-Luminova, сапфировую линзу и водонепроницаемость до 21 АТМ. Они поставляются в защитных футлярах, выполненных в виде классической консоли Atari 2600.