Опубликовано 31 января 2025, 07:301 мин.
Лимитированные часы Atari раскупили «как горячие пирожки»Они людям нравятся
Atari выпустила специальную коллекцию часов в честь 45-летия своей классической игры Asteroids. Эти лимитированные часы были созданы в сотрудничестве с люксовым часовым брендом Nubeo и представлены в пяти различных стилях, каждый из которых имеет уникальный цвет ремешка: голубая туманность, плазменная тыква, красная сверхновая, ночной закат и небесный цитрин.
© Atari / Nubeo
Часы по цене 499 долларов (по сравнению с вариантом за 1650 долларов) уже распроданы, доступно всего 125 экземпляров в каждом стиле. Часы имеют уникальный дизайн, в котором три диска двигаются, показывая время, астероиды представляют собой часовую и минутную стрелки, а на секундной стрелке изображен оригинальный корабль Asteroids.
Несмотря на то, что это не смарт-часы, часы имеют швейцарскую подсветку циферблатов Super-Luminova, сапфировую линзу и водонепроницаемость до 21 АТМ. Они поставляются в защитных футлярах, выполненных в виде классической консоли Atari 2600.