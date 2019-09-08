Логотип «яблока» в новых iPhone сменит привычное положение

Информацией поделился сотрудник издания Bloomberg. По его словам, логотип Apple на задней панели iPhone модельного ряда 2019 года будет располагаться ровно по центру. Причём не просто прихоти ради.

Как выяснилось, iPhone должны получить беспроводную зарядку, и не простую, а обратную. Это значит, что смартфоном можно будет подзаряжать, например, Apple Watch. И чтобы пользователи знали, куда именно класть девайсы, компания поменяла расположение значка (класть надо прямо на него).

Что ж, узнаем, правда ли это, 10 сентября.