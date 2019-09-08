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Логотип «яблока» в новых iPhone сменит привычное положение

Ради практической пользы
Мы привыкли к тому, что на iPhone фирменный значок яблока располагается ближе к верхней части задней панели. Есть вероятность, что внешний вид новых моделей, которые нам покажут уже через два дня, сломает этот шаблон.

Информацией поделился сотрудник издания Bloomberg. По его словам, логотип Apple на задней панели iPhone модельного ряда 2019 года будет располагаться ровно по центру. Причём не просто прихоти ради.

Как выяснилось, iPhone должны получить беспроводную зарядку, и не простую, а обратную. Это значит, что смартфоном можно будет подзаряжать, например, Apple Watch. И чтобы пользователи знали, куда именно класть девайсы, компания поменяла расположение значка (класть надо прямо на него).

Что ж, узнаем, правда ли это, 10 сентября.

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