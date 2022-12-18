Ложная тревога: функция обнаружения аварий Apple дала несколько сбоев

Сообщается, что функция обнаружения аварий Apple вызвала несколько ложных срабатываний в Канаде. Эти ложные срабатывания усложняют задачу спасателям. Старший менеджер Поисково-спасательной ассоциации Колумбии рассказал, что спасатели получили как минимум три ложных сообщения. После прибытия на место они обнаруживали, что вообще никто не пострадал.

Организация уже связалась с Apple. Компания заявила им, что исправила ошибку.

Ранее появлялись сообщения, что «Распознавание аварии» срабатывает даже на аттракционах.