Лучшая камера на Android: OnePlus 12 против Vivo X100 Pro и Samsung S23 Ultra

Фронтальная камера OnePlus 12 и Vivo X100 Pro имеет разрешение 32 МП, а у Galaxy S23 Ultra — 12 МП. Однако видео записывать Vivo может на этот модуль максимум в 1080p.

Что касается основных камер, то у OnePlus и Vivo они по 50 МП, тогда как у Samsung — 200 МП. Все три смартфона могут снимать видео в 4К 60 к/с.

Ультраширик может писать видео в 4К 30 к/с во всех трёх случаях. Кроме того, все три устройства способны снимать видео в 8К. В целом в этом режиме немного хуже справляется со съёмкой OnePlus 12 (в том числе и в плане стабилизации).

При слабом освещении Vivo немного разочаровывает при съёмке на фронтальную камеру, так как его максимум — это 1080p.