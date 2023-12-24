Лучшая камера на Android: OnePlus 12 против Vivo X100 Pro и Samsung S23 Ultra

Лучшая камера на Android: OnePlus 12 против Vivo X100 Pro и Samsung S23 UltraВот какой смартфон лучше купить, если для вас важны фотографии и видео
На YouTube-канале TechTablets протестировали в фото- и видеосъёмке смартфоны OnePlus 12, Vivo X100 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra.
Фронтальная камера OnePlus 12 и Vivo X100 Pro имеет разрешение 32 МП, а у Galaxy S23 Ultra — 12 МП. Однако видео записывать Vivo может на этот модуль максимум в 1080p.
Что касается основных камер, то у OnePlus и Vivo они по 50 МП, тогда как у Samsung — 200 МП. Все три смартфона могут снимать видео в 4К 60 к/с.
Ультраширик может писать видео в 4К 30 к/с во всех трёх случаях. Кроме того, все три устройства способны снимать видео в 8К. В целом в этом режиме немного хуже справляется со съёмкой OnePlus 12 (в том числе и в плане стабилизации).
При слабом освещении Vivo немного разочаровывает при съёмке на фронтальную камеру, так как его максимум — это 1080p.
Что касается фото днём, то справляются во всех трёх случаях смартфоны практически одинаково. Однако насыщенность у Vivo временами слишком высокая, у Samsung — средняя, у OnePlus — ближе всего к реальности. Также иногда Galaxy S23 Ultra выдаёт больше деталей, чем остальные смартфоны.
Фото с использованием зума (при приближении в 10 раз) лучшим получается на Vivo. На портретных снимках тон кожи приятнее всего выглядит на Samsung.
Снимки при слабом освещении (вечером и ночью) делает лучше остальных чаще всего Vivo X100 Pro. Это касается и широкоугольной камеры.
Вывод
Качество съёмки при слабом освещении, по мнению эксперта, определённо лучше у Vivo. В портретных фото вырывается вперёд Samsung, но угол обзора фронтальной камеры больше на Vivo.