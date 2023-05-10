Лучше iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra: камера Huawei P60 Pro возглавила рейтинг DxOMark

Huawei P60 Pro впечатлил экспертов своими исключительными возможностями камеры, набрав 159 баллов за фотографии, 80 баллов за снимки с размытием фона и 75 баллов за производительность предварительного просмотра. Он также преуспел в зум-фотографии, получив 158 баллов, и набрал 147 баллов за запись видео.

Смартфон прошел тщательное тестирование в различных реальных сценариях, включая съемку на улице и в помещении, в условиях низкой освещенности, а также обычную съемку друзей и семьи. Смартфон набрал 171 балл при съемке на улице, 159 баллов при съемке в помещении, 132 балла в условиях низкой освещенности и 146 баллов при портретной и групповой фото- и видеосъемке.