Лучше iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra: камера Huawei P60 Pro возглавила рейтинг DxOMark

Лучше iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra: камера Huawei P60 Pro возглавила рейтинг DxOMarkСправедливости ради, от конкурентов ушла недалеко
Камера Huawei P60 Pro превзошла ближайших конкурентов, Oppo Find X6 Pro и Honor Magic 5 Pro, как и iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra, заняв первое место в престижном бенчмарке DxOMark.
Huawei P60 Pro впечатлил экспертов своими исключительными возможностями камеры, набрав 159 баллов за фотографии, 80 баллов за снимки с размытием фона и 75 баллов за производительность предварительного просмотра. Он также преуспел в зум-фотографии, получив 158 баллов, и набрал 147 баллов за запись видео.
Смартфон прошел тщательное тестирование в различных реальных сценариях, включая съемку на улице и в помещении, в условиях низкой освещенности, а также обычную съемку друзей и семьи. Смартфон набрал 171 балл при съемке на улице, 159 баллов при съемке в помещении, 132 балла в условиях низкой освещенности и 146 баллов при портретной и групповой фото- и видеосъемке.
Не обошлось и без незначительных недостатков. К ним относятся периодические несоответствия в оценке глубины и неестественная прорисовка деталей в сложных условиях съемки. Кроме того, при видеосъемке наблюдались заметные переходы фокусировки.
Huawei P60 Pro может похвастаться тройной системой камер, включающей 48-Мп камеру с переменной диафрагмой, 13-Мп сверхширокоугольную камеру и 48-Мп телекамеру. Система обработки изображений на базе технологии XMAGE и передовые алгоритмы повышают точность цветопередачи и обеспечивают более яркие изображения.