Лучше камеры, тоньше корпус: так выглядит складной Google Pixel 11 Pro Fold

Смартфон сохранит форму и общий стиль предыдущей модели: похожие закруглённые углы и тонкие рамки вокруг экрана. Основной дисплей по-прежнему будет иметь небольшое отверстие для фронтальной камеры в правом верхнем углу.

На нижней стороне корпуса расположены порт USB-C, динамик, микрофон и слот для SIM-карты. Сверху находятся дополнительные отверстия для микрофонов.

Главное визуальное изменение касается блока камер. Новый модуль «лучше встроен в корпус». Вспышка и микрофон теперь находятся внутри блока рядом с одним из объективов.