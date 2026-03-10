Лучше камеры, тоньше корпус: так выглядит складной Google Pixel 11 Pro Fold

Лучше камеры, тоньше корпус: так выглядит складной Google Pixel 11 Pro FoldУтечка показала дизайн складного смартфона Google
© OnLeaks / Android Headlines
Смартфон сохранит форму и общий стиль предыдущей модели: похожие закруглённые углы и тонкие рамки вокруг экрана. Основной дисплей по-прежнему будет иметь небольшое отверстие для фронтальной камеры в правом верхнем углу.
На нижней стороне корпуса расположены порт USB-C, динамик, микрофон и слот для SIM-карты. Сверху находятся дополнительные отверстия для микрофонов.
Главное визуальное изменение касается блока камер. Новый модуль «лучше встроен в корпус». Вспышка и микрофон теперь находятся внутри блока рядом с одним из объективов.
Кнопки питания и регулировки громкости остались на прежних местах. Корпус сделан из алюминия, сзади — из стекла.
Смартфон станет немного тоньше. В сложенном виде его толщина уменьшится до 10,1 мм, а в разложенном — до 4,8 мм.
Также ожидается новый процессор Google Tensor G6. Предполагается, что устройство представят в августе.