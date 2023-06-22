Лучше не оставлять смартфон на солнце: что с ним будет

Лучше не оставлять смартфон на солнце: что с ним будетИнформация особенно полезна в летнее время года
Если оставить телефон под жарким солнцем, это может быть для него опасно из-за материалов, из которых он изготовлен, таких как металл и стекло. HowToGeek объяснило, чем это грозит вашему смартфону, а мы привели краткую выжимку.
Металл эффективно проводит тепло, служа теплоотводом для рассеивания внутренней температуры. Однако при воздействии внешних источников тепла, таких как солнце, избыточное тепло превышает возможности охлаждения телефона, что модет привести к дефектам, например, дисплея.
Кроме того, тонкое стекло, используемое в сенсорных экранах смартфонов, быстро нагревается под воздействием солнечного света. Идеальные рабочие температуры для телефонов составляют от 0°C до 35°C, об этом, кстати, рассказывают Apple и Samsung.
К тому же при высоких температурах аккумуляторы быстрее деградируют, что приводит к снижению заряда и сокращению срока службы устройства в целом.
Большинство смартфонов оснащены защитными устройствами и предупреждениями о температуре для защиты от чрезмерного нагрева: на некоторых телефонах, если они перегреваются, на экране может появиться предупреждающее сообщение.