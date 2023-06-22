Лучше не оставлять смартфон на солнце: что с ним будет

Металл эффективно проводит тепло, служа теплоотводом для рассеивания внутренней температуры. Однако при воздействии внешних источников тепла, таких как солнце, избыточное тепло превышает возможности охлаждения телефона, что модет привести к дефектам, например, дисплея.

Кроме того, тонкое стекло, используемое в сенсорных экранах смартфонов, быстро нагревается под воздействием солнечного света. Идеальные рабочие температуры для телефонов составляют от 0°C до 35°C, об этом, кстати, рассказывают Apple и Samsung.

К тому же при высоких температурах аккумуляторы быстрее деградируют, что приводит к снижению заряда и сокращению срока службы устройства в целом.

Большинство смартфонов оснащены защитными устройствами и предупреждениями о температуре для защиты от чрезмерного нагрева: на некоторых телефонах, если они перегреваются, на экране может появиться предупреждающее сообщение.