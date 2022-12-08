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17:42, 08 декабря 2022
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"Лучше не рисковать": почему опасно использовать смартфон во время зарядки

И как избежать перегрева

Часто бывают обстоятельства, когда аккумулятор гаджета "садится" и требует зарядки. В интервью агентству "Прайм" Денис Кусков, генеральный директор агентства Telecom Daily, рассказал, можно ли в такой ситуации делать телефонный звонок, или вообще пользоваться устройством

"Лучше не рисковать": почему опасно использовать смартфон во время зарядки

Кусков отметил, что теоретически возможно совершить звонок во время зарядки устройства с заводским или оригинальным аккумулятором. Но указал на опасность использования телефона в момент зарядки из-за риска перегрева: “Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать”.

Пользоваться устройством, конечно, можно, но стоит быть аккуратнее, чтобы не перегружать телефон в этом момент. Чтобы избежать перегрева батареи, Кусков настоятельно рекомендовал снимать чехол с устройства и использовать для работы другой.

Источник фото:Unsplash
Источник:Прайм
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