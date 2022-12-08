"Лучше не рисковать": почему опасно использовать смартфон во время зарядки

Кусков отметил, что теоретически возможно совершить звонок во время зарядки устройства с заводским или оригинальным аккумулятором. Но указал на опасность использования телефона в момент зарядки из-за риска перегрева: “Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать”.

Пользоваться устройством, конечно, можно, но стоит быть аккуратнее, чтобы не перегружать телефон в этом момент. Чтобы избежать перегрева батареи, Кусков настоятельно рекомендовал снимать чехол с устройства и использовать для работы другой.