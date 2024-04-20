Лучшее качество видео: Android получил программный декодер AV1

AV1, видеокодек нового поколения, обещает более эффективное сжатие по сравнению со старыми стандартами, такими как h.264, позволяя получать видео более высокого качества при более низком битрейте. Раньше воспроизведение AV1 зависело от аппаратного декодирования, что ограничивало его доступность на многих, особенно бюджетных, устройствах Android.

Google же внедрила декодер VideoLAN «dav1d» в качестве программного решения в систему Android. Это обновление, доступное для устройств под управлением Android 12 или более поздней версии, открывает возможности воспроизведения AV1 для более широкого круга пользователей.

Хотя большинство устройств теперь могут декодировать видео в формате 720p AV1 со скоростью 30 кадров в секунду с помощью dav1d, есть несколько оговорок. Во-первых, приложениям необходимо сделать специальный запрос на использование нового декодера для воспроизведения AV1. YouTube, судя по всему, является одним из первых последователей, хотя его внедрение, возможно, находится на раней стадии. Во-вторых, программное декодирование может потенциально увеличить энергопотребление по сравнению с аппаратными решениями. Однако VideoLAN намекнула на будущие улучшения в этой области.