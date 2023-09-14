Лучшее качество звука получат лишь AirPods Pro 2 с USB-C портом

AirPods Pro 2 обладают дополнительной пылезащищенностью и поддерживают 20-битный звук без потерь 48 кГц при подключении к гарнитуре Vision Pro. Примечательно, что Apple ограничила эту функцию только новыми AirPods Pro 2 с зарядным кейсом USB-C. Пользователи оригинальных AirPods Pro, хотя им всего год, не смогут воспользоваться этой функцией.

Apple позиционирует новые AirPods Pro 2 с зарядным кейсом USB-C как идеальное беспроводное решение для Vision Pro. Сочетание чипа H2 и беспроводного аудиопротокола позволяет воспроизводить Lossless-звук с минимальной задержкой.

Однако, чтобы воспользоваться этой функцией, покупателям необходимо приобрести новые AirPods Pro 2, доступные по цене 249 долларов, вместе с гарнитурой Vision Pro стоимостью 3500 долларов, выпуск которой намечен на начало следующего года.