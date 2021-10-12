Лучшие флагманские смартфоны Huawei и Xiaomi сравнили по качеству камер

Лучшие флагманские смартфоны Huawei и Xiaomi сравнили по качеству камерРезультаты получились неоднозначные
Филипп Беликов, ведущий канала, протестировал аппараты премиум-класса компаний Huawei и Xiaomi. Качество фотографий и видеороликов проверялось как в дневных, так и в вечерних/ночных условиях. По итогам сравнения каждый из смартфонов показал лучшие результаты в разных категориях.
Первым проверялось качество видео. На фронтальной камере Huawei вечером отчётливо виден зелёный оттенок, в то время как на Xiaomi цветопередача естественная. То же можно сказать о детализации: у P50 Pro она заметно хуже. Единственное, в чём удаётся 11 Ultra опередить конкурента, - это функциональность: есть возможность сделать угол обзора более широким.
В Full HD 30 к/с с основной камеры в вечернее время тоже побеждает Xiaomi. Картинка у него получается с большим количеством деталей, шумов не так много, как на Huawei, хотя видны оранжевые оттенки на видео. Широкоугольная камера по сравнению с P50 Pro у 11 Ultra оказывается слабоватой. При приближении в несколько раз более чёткая, контрастная и приятная картинка вновь получается на Xiaomi. А вот при десятикратном увеличении детализация становится лучше на Huawei.
Днём ситуация меняется. У Xiaomi получаются на видео более насыщенные цвета, чем у Huawei. А вот с точки зрения деталей они примерно одинаковы.
В 4К 60 к/с в помещении более правильная и естественная цветопередача - у Xiaomi. В целом у него картинка выходит интереснее и с меньшим количеством шумов. Стабилизация у обоих аппаратов работает хорошо, хотя ведущему она больше нравится у 11 Ultra.
В целом между смартфонами есть различия в видеосъёмке в зависимости от освещения. Днём у Huawei сильно заметен недостаток насыщенности цветов (изображение слишком блёклое), а ночью при десятикратном увеличении он показывает лучшие результаты по детализации. Xiaomi же в дневное время даёт более интересную по цветам картинку, а в вечерние часы показывает лучшую детализацию, однако проигрывает конкуренту при увеличении объектов в 10 раз.
С точки зрения фото у этих смартфонов всё совсем по-другому. Первым тестом стали фотографии в ночное время при увеличении. Шумов на Huawei оказалось заметно больше, а вот по деталям этот аппарат показал результат немного получше. Цветопередача естественнее при этом на Xiaomi. И примерно такая же ситуация сохраняется на практически всех вечерних и ночных фотографиях зданий, хотя временами P50 Pro делает снимки лучше в подобных условиях, а 11 Ultra побеждает с точки зрения деталей.
Днём фото архитектуры получаются примерно одинаковыми. Хотя при этом на Xiaomi цвета чуть боле холодные, чем на Huawei. Но насыщенности и контрасту приятнее выглядят снимки осенних деревьев с Huawei. А вот Xiaomi выдаёт слишком бледную картинку. При 10-кратном и 4-кратном увеличении вновь P50 Pro обходит конкурента. На широкоугольную камеру фотографии практически идентичны, а на основную - у Huawei меньше угол захвата, однако в остальном снимки похожи.
В портретном режиме днём лучше отрабатывает чаще всего Xiaomi. При этом у него нет возможности снимать портреты без увеличения изображения, в отличие от P50 Pro, который в целом предлагает большее число функций камеры. Несмотря на лучшую функциональность, лицо на Huawei получается иногда слишком "плоским" и по деталям он тоже проигрывает, отмечает эксперт. А вот в помещении при искусственном освещении Xiaomi сильно "желтит", а также засвечивает яркие детали.
Ночью с цветопередачей справляется лучше Huawei. То же самое с точки зрения детализации, засветов, хотя шумов у него иногда больше. А вот по качеству ночных фотографий на широкоугольный объектив и при увеличении однозначно выигрывает Xiaomi.
На селфи Xiaomi часто засвечивает небо, однако по детализации фото у него более приятные. На Huawei же нужно постоянно включать вручную размытие заднего фона, хотя он способен делать хорошие снимки и без этого эффекта.