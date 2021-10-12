Лучшие флагманские смартфоны Huawei и Xiaomi сравнили по качеству камер

Филипп Беликов, ведущий канала, протестировал аппараты премиум-класса компаний Huawei и Xiaomi. Качество фотографий и видеороликов проверялось как в дневных, так и в вечерних/ночных условиях. По итогам сравнения каждый из смартфонов показал лучшие результаты в разных категориях.

Первым проверялось качество видео. На фронтальной камере Huawei вечером отчётливо виден зелёный оттенок, в то время как на Xiaomi цветопередача естественная. То же можно сказать о детализации: у P50 Pro она заметно хуже. Единственное, в чём удаётся 11 Ultra опередить конкурента, - это функциональность: есть возможность сделать угол обзора более широким.

В Full HD 30 к/с с основной камеры в вечернее время тоже побеждает Xiaomi. Картинка у него получается с большим количеством деталей, шумов не так много, как на Huawei, хотя видны оранжевые оттенки на видео. Широкоугольная камера по сравнению с P50 Pro у 11 Ultra оказывается слабоватой. При приближении в несколько раз более чёткая, контрастная и приятная картинка вновь получается на Xiaomi. А вот при десятикратном увеличении детализация становится лучше на Huawei.

Днём ситуация меняется. У Xiaomi получаются на видео более насыщенные цвета, чем у Huawei. А вот с точки зрения деталей они примерно одинаковы.

В 4К 60 к/с в помещении более правильная и естественная цветопередача - у Xiaomi. В целом у него картинка выходит интереснее и с меньшим количеством шумов. Стабилизация у обоих аппаратов работает хорошо, хотя ведущему она больше нравится у 11 Ultra.

В целом между смартфонами есть различия в видеосъёмке в зависимости от освещения. Днём у Huawei сильно заметен недостаток насыщенности цветов (изображение слишком блёклое), а ночью при десятикратном увеличении он показывает лучшие результаты по детализации. Xiaomi же в дневное время даёт более интересную по цветам картинку, а в вечерние часы показывает лучшую детализацию, однако проигрывает конкуренту при увеличении объектов в 10 раз.