Лучшие и худшие процессоры Qualcomm Snapdragon в смартфонах 2022 года: полный рейтинг

Ведущий канала Argument600 назвал лучшие и худшие процессоры Qualcomm Snapdragon, на базе которых работают современные мобильные устройства. Для этого он выделил несколько категорий.

Однозначно не стоит приобретать смартфоны на Snapdragon 200 серии (то есть 200, 205, 208, 210, 212, 215), 400 серии (400, 410, 412, 425, 427; они сильно устарели). Можно попробовать приобрести аппарат на Snapdragon 415, однако имеет смысл это лишь в том случае, если у вас максимально ограниченный бюджет.

Также примерно на одном уровне по качеству находятся Snapdragon 429 и 439. Рядом с ними располагается SD 430/435. Но приобретать устройства с ними всё равно не стоит.

Выделяется из слабых процессоров Snapdragon 450. Но скорость оперативной памяти у него низкая.

Ниже остальных в категории «Минимально достаточно» расположен Snapdragon 460. Он построен уже по схеме с крупнокалиберными ядрами, у него довольно неплохая скорость памяти, есть поддержка современных стандартов Bluetooth.

Для комфортного пользования смартфоном специалист советует брать Snapdragon 480 или 480+. Этот чип даже поддерживает 5G.

Среди чипов Snapdragon 600 серии не стоит брать 600, 610, 615, 616, 617, 625, 626, 650, 652, 653, 680. Вместо них при небольшом количестве средств лучше обратить внимание на 660/636/632.

Если вы хотите устройство чуть получше, то подойдёт смартфон с процессором Snapdragon 662 или 665. Для комфортной работы вам нужны будут уже аппараты на базе SD 675, 678 или 690.

Премиум-версией считается Snapdragon 695.