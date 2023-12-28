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13:30, 28 декабря 2023
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Лучшие смартфоны 2023 года по версии YouTube-блогера Rozetked

Можете любой из них брать в качестве подарка

Лучшие смартфоны 2023 года по версии YouTube-блогера Rozetked. На YouTube-канале Rozetked назвали лучшие по различным параметрам смартфоны на конец 2023 года.

Лучший смартфон. Это Xiaomi 13 Ultra. У него отличный дизайн, есть банковские приложения, глобальная Hyper OS, можно разблокировать загрузчик камеры и отключить HDR. В «серых» магазинах купить вы его сейчас сможете примерно за 70 тысяч рублей.

Лучшие смартфоны 2023 года по версии YouTube-блогера Rozetked
© Rozetked

Хороший смартфон. Google Pixel 8. Он оснащён прекрасными камерами, «чистым» Android’ом, поддержкой «МИР Pay», имеет компактный корпус, отличный вибромоторчик. Из минусов этого аппарата — плохо работающая беспроводная зарядка и проблемы со связью.

Лучшие смартфоны 2023 года по версии YouTube-блогера Rozetked
© Rozetked

Лучший компактный смартфон. Asus Zenfone 10. Он ещё меньше, легче и быстрее, чем Pixel 8. Процессор здесь установлен Snapdragon 8 Gen 2, а ещё есть поддержка беспроводной зарядки. Автономность у него такая, что устройства хватает на 1−2 дня пользования. Из недостатков Zenfone 10 можно выделить крайне посредственные камеры, отсутствие нормальных чехлов на телефон.

Лучшие смартфоны 2023 года по версии YouTube-блогера Rozetked
© Rozetked

Лучший складной смартфон. Oppo Find N3. У него практически идеальные габариты для раскладушки, система тоже удобная.

Лучшие смартфоны 2023 года по версии YouTube-блогера Rozetked
© Rozetked

Лучший среднебюджетный смартфон. Nothing Phone (2). У него уникальный дизайн, отличный сканер отпечатка пальцев, фирменные защитные стёкла.

Лучшие смартфоны 2023 года по версии YouTube-блогера Rozetked
© Rozetked

Лучший бюджетный смартфон. Xiaomi Redmi Note 12. Несмотря на невысокую стоимость, здесь есть экран с частотой обновления 120 Гц, а также процессор Snapdragon. Да, корпус сделан из пластика и внешний вид у смартфона тоже на любителя, но в целом аппарат хороший.

Лучшие смартфоны 2023 года по версии YouTube-блогера Rozetked
© Rozetked

Лучший б/у смартфон. Pixel 7a. Если вы хотите себе классный смартфон на Android, но не хотите тратить 50 тысяч рублей, то это ваш вариант. Кроме того, Pixel 7a компактный и обладает флагманскими камерами.

Лучшие смартфоны 2023 года по версии YouTube-блогера Rozetked
© Rozetked
Источник: Rozetked
Автор:Валерия Филимонова
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