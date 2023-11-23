Лучшие смартфоны iPhone, Google Pixel, Samsung и Xiaomi 2023 года сравнили по качеству камер

Лучшие смартфоны iPhone, Google Pixel, Samsung и Xiaomi 2023 года сравнили по качеству камерКакой из них лучше взять ради фото и видео?
В одном из выпусков на YоuTube-канале протестировали iPhone 15 Pro Max, Pixel 8 Pro, Samsung S23 Ultra, Xiaomi 13 Ultra в фото- и видеосъёмке.
Ведущий YouTube-канала TechNick сравнил фотографии и видео, сделанные с четырёх топовых на сегодня смартфонов. Это iPhone 15 Pro Max, Pixel 8 Pro, Samsung S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra. С характеристиками их камер вы можете ознакомиться ниже.
Селфи-видео записывать в 4К могут почти все смартфоны. Исключение - Xiaomi, который может писать лишь в 1080p 60 к/с. Больше всего деталей на подобных видео на Samsung и iPhone.
Xiaomi предлагает 120-кратный зум, в чём обходит даже Samsung cо 100-кратным. А вот меньше всего зум у iPhone - 25-кратный.
Ночью в портретном режиме и без него фотографирует с точки зрения баланса белого и шумов лучше Xiaomi. Примеры всех фотографий - ниже.
Вывод
По итогам тестирования iPhone 15 Pro Max оказался лучшим по видеосъёмке на основную камеру и стабильности работы камеры при съёмке видео и фото днём. У Pixel 8 Pro отлично снимает перископ, а также самый быстрый автофокус. Samsung S23 Ultra хорош при использовании зума, также у него лучшая стабилизация при видеосъёмке. Наконец, Xiaomi 13 Ultra показал себя лучше остальных в фото на основной объектив, а ещё это самый «гибкий» аппарат в плане камер.