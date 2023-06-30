Лучшие смартфоны примерно за $300 на середину 2023 года

Лучшие смартфоны примерно за $300 на середину 2023 годаК сожалению, без iPhone
Ищете дешевый смартфон? Engadget подобрали для вас несколько отличных вариантов в ценовом диапазоне от $100 до $300. Тут вам и Samsung, и OnePlus. Главное имейте в виду, что на смартфон лучше тратить столько, сколько вы можете себе позволить, потому что некоторые функции может быть сложнее найти в более дешевых вариантах.
Среди рекомендаций выделяется OnePlus Nord N30 5G за 300 долларов, который предлагает неплохое соотношение цены и качества благодаря быстрому процессору Snapdragon 695 5G, большому объему оперативной и основной памяти (8/128), а также дисплею с частотой 120 Гц.
Samsung Galaxy A14 5G ($200) и Galaxy A03s ($160) также являются надежными вариантами, предлагая производительность, хорошие возможности камеры и расширенную поддержку программного обеспечения, так что без обновлений не останетесь. У первого варианта, к тому же, есть NFC. А вот у второго лишь 32 ГБ внутренней памяти, так что без дополнительных трат на MicroSD карту не обойтись.
Для тех, кому нужен встроенный стилус, аккумулятор на 5000 мА*ч и 6,5-дюймовый экран подойдет Motorola Moto G Stylus за 200 долларов.
Если для вас приоритетны фантастическая камера или время автономной работы в течение всего дня, возможно, стоит рассмотреть смартфоны среднего класса. К сожалению, в этом ценовом диапазоне варианты на iOS не найти, поэтому единственным вариантом остается Android.