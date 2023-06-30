Лучшие смартфоны примерно за $300 на середину 2023 года

К сожалению, без iPhone

Ищете дешевый смартфон? Engadget подобрали для вас несколько отличных вариантов в ценовом диапазоне от $100 до $300. Тут вам и Samsung, и OnePlus. Главное имейте в виду, что на смартфон лучше тратить столько, сколько вы можете себе позволить, потому что некоторые функции может быть сложнее найти в более дешевых вариантах.