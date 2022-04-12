Лучшие смартфоны в своих ценовых категориях. Рейтинг за ноябрь 2022

15:19, 04 декабря 2022
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Лучшие смартфоны в своих ценовых категориях. Рейтинг за ноябрь 2022От AnTuTu
AnTuTu опубликовал ноябрьский топ производительности Android-смартфонов в разных ценовых категориях.
Фото: GSMArena
В диапазоне цен 0-1999 юаней (до 18 тысяч рублей по текущему курсу) первое место занял Redmi Note 11T Pro 6+128 ГБ. То есть это лучший бюджетный смартфон на данный момент.
AnTuTu
Среди смартфонов стоимостью 2000-2999 юаней (до 27 тысяч рублей) лидер — Motorola Edge X30 8+256 ГБ.
AnTuTu
Среди моделей в ценовом диапазоне 3000-3999 юаней (до 36 тысяч рублей) лучшим является Nubia Z40S Pro 8+256 ГБ.
AnTuTu
Среди более дорогих смартфонов (4000-4999 юаней) выделяется Xiaomi 12S Pro 8+128 ГБ.
AnTuTu
И наконец в рейтинге самых дорогих смартфонов ценой более 5000 юаней первое место принадлежит Red Magic 7S Pro 12+256 ГБ.
AnTuTu