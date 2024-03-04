Лучшие смартфоны Xiaomi, Oppo и Vivo сравнили по качеству камер

Все три новинки могут записывать видео на фронтальную камеру в 4К 60 к/с. При этом по цветопередаче хуже остальных оказывается Xiaomi: у него днём высветляется как лицо, так и небо. Также на Oppo вы можете приближать и отдалять объект прямо во время съёмки на фронталку.

На основную камеру тоже все смартфоны записывают видео в 4К 60 к/с. Вечером и ночью стабилизация работает хуже на Oppo, а детализация чуть поменьше на Xiaomi.

Сверхширик в режиме 4К 60 к/с по деталям снимает на все модели примерно одинаково. При этом на Oppo на небе очень много шумов, на Xiaomi они тоже заметны. Телевики работают во всех случаях тоже примерно одинаково.

Фото вечером и днём на основную камеру часто получаются расфокусированные и размытые на Oppo. При съёмке на телевик Oppo светлые объекты (фонарь) иногда обрабатывает хуже остальных: они получаются полностью засвеченные.