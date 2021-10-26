Лучший бюджетный смартфон Realme продают дешевле 9 тысяч рублей

Если добавить смартфон в корзину на сайте, его стоимость составит 8451 рубль. Все скидки должны примениться сами. Но промокод, на всякий случай, такой: «MARKETSALE». Кроме того, стоимость смартфона может зависеть от наличия купонов и подписки «Яндекс.Плюс». В общем, её размер может оказаться индивидуальным. У кого-то итоговая стоимость получалась 8901 рубль.