Лучший бюджетный смартфон Realme продают дешевле 9 тысяч рублей

Телефоны
Сегодня в 17:16
1 мин.
Лучший бюджетный смартфон Realme продают дешевле 9 тысяч рублейНа Яндекс.Маркете
На Яндекс.Маркете со скидкой предлагают бюджетный смартфон Realme C21Y с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Акция временная.
Если добавить смартфон в корзину на сайте, его стоимость составит 8451 рубль. Все скидки должны примениться сами. Но промокод, на всякий случай, такой: «MARKETSALE». Кроме того, стоимость смартфона может зависеть от наличия купонов и подписки «Яндекс.Плюс». В общем, её размер может оказаться индивидуальным. У кого-то итоговая стоимость получалась 8901 рубль.
Судя по всему, акция продлится до 27 октября. Но может закончиться и раньше. Все скидки актуальны на момент публикации новости.
Realme C21Y оснащается экраном диагональю 6,50 дюйма, тройной камерой, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, модулем NFC.
Источник: Яндекс.Маркет