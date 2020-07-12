Лучший бюджетный смартфон Samsung отдают по минимальной цене

Речь о новинке текущего года - Samsung Galaxy M21. Напомним, что обзор на устройство мы публиковали на сайте еще в начале июня. Так, несмотря на то, что смартфон принадлежит бюджетному сегменту, ему удалось проявить себя, как плавное, долгоживущее устройство. Причем как выяснилось, Samsung Galaxy M21 по ряду характеристик, обошел даже новейшие Xiaomi.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой, которая, к слову, станет активна 13 июля, необходимо применить купон, а также промокод GIANT1000. В результате вместо 15 990 рублей смартфон обойдется в 12 990 рублей. Сама акция продлится до 15 июля.

Напомним, что Samsung Galaxy M21 получил 6,4-дюймовый Super AMOLED экран, огромный аккумулятор на 6000 мАч, а также трехумодульную камеру на 48, 8 и 5 Мп. Сердцем устройства выступил фирменный процессор Samsung Exynos 9611.