Вы только не смейтесь, но Samsung сделал бюджетный смартфон лучше, чем новейшие Xiaomi
Внешний вид
Уже не первый раз встречаю, что у смартфонов одной линейки и одного года выпуска такая разная внешность. Во всяком случае, если смотреть спереди.
Даже больше скажу — лично мне больше нравится расположение селфи-камеры как у Galaxy M11, но это субъективщина.
А вот сзади смартфоны можно даже перепутать (поэтому они у нас разных цветов). У обоих даже есть сканер отпечатков пальцев — работает быстро и шустро. И, спойлер, он здесь вовсе не просто так! (Да-да, я о самой дорогой сердцу россиянина трёхбуквенной аббревиатуре).
Ещё забавно, что разъём 3,5-мм у Galaxy M11 находится сверху, а у M21 — снизу.
Отдельно отмечу разъём USB-C. Если ваш бренд до сих пор выпускает смартфоны с micro-USB — вы безнадёжно устарели. И не важно, сколько эти смартфоны стоят. Samsung всё сделали правильно.
С другой стороны, я до сих пор не могу понять, почему именно у бюджетников всегда правильный набор слотов для симок. Опять же, производитель всё сделал правильно, уверен любому покупателю понравится возможность поставить и две nano-SIM, и карту памяти. Да, у топ-моделей часто памяти бывает побольше, но даже когда в топ-модели добавляют слот карты памяти, он почему-то обязательно (почти обязательно) объединён с nano-SIM.
Экран и интерфейс
Вообще, и HD-экран у Galaxy M11, и FHD-экран у M21 показывают приличные результаты в наших тестах, с той лишь поправкой, что у M11 экран IPS, а у M21 — AMOLED. Однако тесты не учитывают взгляд под углом, а это, в данном случае, важно.
|Samsung Galaxy M11
|Samsung Galaxy M21
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|386/15 кд/м2
|388/1,78 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1600:1
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|85%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,98
|6,66
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|2,0
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8300К
|7000К
Экран M11 сильно темнеет, стоит его чуть отклонить. Все наши тесты проводятся при одинаковой яркости у смартфонов, 200 кд/м2, и я не раз подходил к Galaxy M11 проверить, точно ли там ничего не изменилось и не включилась ли автонастройка яркости. Реально, когда смотришь на телефон под углом — экран кажется темнее. Зато минимальная яркость у экрана M11, наоборот, непростительно высокая.
Что до M21, то у него экран выглядит действительно круто, во всяком случае, если вы не чувствительны к PenTile. Но в любом случае, читать информацию с M21 гораздо приятнее, чем с M11. Обычно лично я больше предпочитаю IPS-экраны, но это явно не тот случай. Складывается ощущение, что в M11 стоит уж слишком плохой IPS-экран (пусть он и выдаёт неплохую максимальную яркость), а в M21 — уж слишком хороший AMOLED.
Производительность и автономность
Поскольку оба смартфона — бюджетники, то логично, что они расположились внизу нашего рейтинга производительности (на всякий случай — в наших диаграммах отображаются только последние 30 протестированных устройств). Однако реальный пользователь в итоге видит не “циферки” в бенчмарках, а совсем другое, и вот тут впечатления от M21 и M11 диаметрально противоположные.
Galaxy M21 — шустрый, отзывчивый, и в целом пользоваться им приятно. Плавная анимация интерфейса, никаких заметных лагов. Невысокая производительность покажет себя только в современных 3D-играх, да и то не в скорости работы, а в качестве графики (мобильные игры давно научились снижать качество графики ради сохранения производительности).
А вот Galaxy M11… Не сказать, что он “тормозит”, даже лагов в интерфейсе не очень много, но ощущения от работы с ним совсем другие. Смартфон будто “ватный”, как бы медленнее и менее охотно реагирует на действие пользователя. Если вы когда-нибудь приносили любой смартфон с мороза домой и пытались им пользоваться — то вот примерно такие же ощущения, только никакого мороза не было и он никогда не “оттает”.
С автономностью ситуация похожая. Galaxy M11 хоть и находится в верхней части нашего рейтинга, всё равно не оправдывает свои 5000 мАч, если посмотреть на соседей. Заметьте, что рядом с ним в рейтинге стоят в разы более производительные смартфоны, при этом с меньшей ёмкостью аккумулятора. А всё потому, что процессор в M11 не только слабый, но и старый.
Зато Galaxy M21 не подвёл. Он снова “порвал” наш рейтинг, став самым долгоживущим смартфоном из 30 последних, которые тестировались в Ferra.ru! Кстати, учитывая, что ещё год назад там был M20, хорошо заметно, насколько растёт автономность среди Android-устройств. Впрочем, что касается M21 это и понятно — аккумулятор аж на 6000 мАч тоже играет свою роль.
Впрочем, в плюс обеим моделям (а особенно M11, который стоит всего 11 тысяч рублей) стоит записать наличие NFC. Да! Бюджетник с NFC! Это очень правильно и похвально. Молодцы, Samsung! Учитывая наличие сканера отпечатков пальцев, с использованием Google Pay проблем не будет.
Камера
От бюджетников традиционно ждать фотоуспехов не стоит, но и M21, и M11, хотя бы пытаются (плюс, они оба оборудованы сверхширокоугольным модулем, что тоже пока ещё редкость для бюджетников). Впрочем, снимки с M11 напоминают нам, как снимали смартфоны лет эдак 10 назад, а то и больше. Характерная рыхлая картинка, которую попытались слегка вытянуть перешарпом, но зато динамический диапазон повыше, чем было раньше — сказываются современные алгоритмы пост-обработки.
У M21 результаты лучше, но чуда не случилось и тут. На самом смартфоне (не в последнюю очередь благодаря качественному экрану) снимки смотрятся здорово (дневные, и даже немного ночные), но при просмотре на ТВ или мониторе бюджетность становится заметна. Но всё равно это лучше, чем у M11.
С ночными снимками разница уже более существенная. M11 тут вообще не справился, причём, заметно, что для пост-обработки используются те же алгоритмы, которые работают и на современных камерах. Но, видимо, для старых модулей они совсем не подходят — лучше бы камера честно показывала “почти черноту”, как было в мобильниках прошлых лет, чем сплошное мыло.
Galaxy M21 ночью снимает лучше, и если смотреть снимки на экране самого смартфона можно даже не заметить подвох.
С видео ситуация интереснее. M11 поддерживает съёмку только в HD или FHD, тогда как M21 почти как любой современный “китаец”: поддерживает даже 4K! Но в любом случае только 30 к/с.
Но если снимать ночью… Как вы думаете — какой смартфон будет снимать хуже?
Спорю, вы ответили “конечно же M11!”. А, может, и “одинаково, без разницы”. Оба эти ответы неверные!
Я не знаю, почему (но я точно перепроверял), однако M11 снимает видео ночью лучше, чем M21. Причём, в случае M21 это даже не похоже на проблему с фокусом, хотя поначалу кажется именно так.
С другой стороны, если вам действительно нужна съёмка видео, то ни M11, ни M21 — не ваш выбор.
Конкуренты
Подобрать конкурентов для M11, а особенно M21 было непросто. Если уж судить совсем по-честному, то у конкурента должна быть примерно такая же цена, примерно такая же производительность, и примерно такая же батарейка, но… Таких смартфонов практически нет, особенно если в список требований записать "процессор здорового человека" Snapdragon и NFC. Это, наверное, даже хорошо — у Samsung в кои-то веки получились хорошие недорогие смартфоны, за которые не стыдно — со времён Galaxy A50 и Galaxy M20 таких у корейской компании не было.
|Samsung Galaxy M11
|Xiaomi Redmi 8
|Samsung Galaxy M21
|Xiaomi Redmi Note 9S
|Операционная система
|Android 10 + One UI 2.0
|Android 9 + MIUI 11
|Android 10 + One UI 2.0
|Android 10 + MIUI 11
|Экран
|6,4’’, 720x1560 пикс., 19,5:9, PLS, 268 ppi
|6,22’’, 720x1520 пикс., 19:9, IPS, 270 ppi
|6,4’’, 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|6,22’’, 1080x2400 пикс., 19:9, IPS, 270 ppi
|Процессор
|Qualcomm SDM450 Snapdragon 450, 8х Cortex-A53 1,8 ГГц
|Qualcomm SDM439 Snapdragon 439, 4х Cortex-A53 1,95 ГГц + 4x Cortex-A53 1,45 ГГц
|Exynos 9611, 4x Cortex-A73 2,3 ГГц + 4х Cortex-A53 1,7 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 730G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 506
|Adreno 505
|Mali-G72 MP3
|Adreno 618
|Оперативная память
|3 Гбайт
|3 Гбайт
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|32 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Тройная камера: 13 Мп f/1,8 + 5 Мп (сверхширик) f/2,2 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Двойная камера: 12 Мп f/1,8 + 2 Мп (сенсор глубины), фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Тройная камера: 48 Мп f/2,0 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (сенсор глубины) f/2,2, фронтальная: 20 Мп f/2,0
|Квадрокамера: 48 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|6000 мАч
|5020 мАч
|Размеры
|161,4x76,3x9 мм
|156,5x75,4x9,4 мм
|159x75,1x8,9 мм
|165,8x76,7x8,8 мм
|Масса
|197 г
|188 г
|188 г
|209 г
|Цена в официальной рознице
|11 тысяч рублей
|10 тысяч рублей
|16 тысяч рублей
|18 тысяч рублей
|Цена в «серой» рознице
|11 тысяч рублей
|8.5 тысяч рублей
|14 тысяч рублей
|14.5 тысяч рублей
Xiaomi Redmi 8
На всякий случай, уточню, что не стоит путать Redmi 8 с Redmi Note 8 или Redmi Note 8 Pro — это разные модели (и цена у них тоже ну очень разная).
Redmi 8 — типичный представитель бюджетников от Xiaomi. В официальной рознице близок по цене, в "серой", как это и всегда бывает с Xiaomi, значительно дешевле. Вопреки "элитному" сенсору камеры Sony IMX363 (такой стоит, между прочим, в крутом камерафоне Google Pixel 4!) фотографирует либо незначительно лучше Самсунга, либо так же. По быстродействию процессора (и это шок — Сяоми же создала свою церковь фанатиков как раз вокруг супер-мощности своих бюджетных смартфонов) Redmi 8 медленнее Самсунга M11 эдак на четверть. На деле меньше, потому что в Galaxy более "тяжёлая" оболочка системы, но по скорости запуска приложений и всяким так обработкам фото для Instagram Самсунг будет немного бодрее. Зато Redmi чуть выносливее и максимальная яркость экрана, скажем так, более максимальная. Но нет NFC...
В общем, за 8.5 тысяч Redmi 8 однозначно более интересен для покупки, а вот по официальной цене получаем смартфон, в котором, помимо очень крутой яркости экрана (эдак 450-470 кд/м2) нет никаких преимуществ над Самсунгом. А если "не очень-то он нам нужон, ваш NFC", то Realme C3 даже при всей нашей нелюбви к Медиатеку интереснее будет.
Или, если всё-таки больше любите Сяоми, ждите Redmi 9 — в него, судя по слухам, тоже завезут мощный процессор MediaTek и даже дисплей Full HD+! Правда, по самым оптимистичным прикидкам стоить всё это добро будет от 10 тысяч даже в Китае, то есть фактические 11-12 тысяч в России. Вот так мы и докатились до жизни, когда Redmi 9 в младшей версии будет стоить дороже, чем стоил в своё время Redmi Note 7 3/32.
Xiaomi Redmi Note 9S
На этом месте у нас мог бы быть Realme 5 Pro, но его уже след простыл, потому что Realme привозят в Россию "полтора" смартфона в боязни не распродать все растаможенные экземпляры. А новые Realme 6 получились какими-то бестолковыми — 17 тысяч рублей за средней паршивости Realme 6i с HD (!) дисплеем выглядят издевательством. И наплевать, какой мощности там процессор или сколько постоянной памяти внутри, уж очень дорого.
Можно было бы сюда пропихнуть Xiaomi Redmi Note 8 Pro, как более быстрый смартфон с более крутой камерой. Но он ведь он идеологически другой, потому что не про автономность совсем, а наоборот — "печь игровая", в которой 4500 мАч нужны для того, чтобы работать как 3800-4000 мАч в смартфонах с менее прожорливыми процессорами.
Поэтому самый толковый конкурент для Самсунга M21 — это Xiaomi Redmi Note 9S. Здесь уже сравнение получается интересным: у Самсунга более крутой и дорогой OLED-дисплей, который в Xiaomi вы получите только в намного более дорогих (от 20 тысяч рублей и выше) Mi 9T, Mi Note 10 и т.д. И Самсунг выносливее — радикально более крутой смартфон по автономности. Зато Redmi Note 9S быстрее на треть в приложениях, а в играх графический ускоритель так и вовсе на 50% круче. Но из-за этой заточенности под игры Xiaomi сделали смартфон с 5000 мАч в корпусе с толщиной, в которую Samsung влепил уже 6000 мАч.
При этом в Xiaomi, напомню вам, ещё и нет NFC! Это за 18, блин, тысяч рублей официальной цены! А в неофициальной рознице "зато Сяоми можно купить за бесценок!" аргумент на этот раз не работает — ушлые торгашы "серой розницы" откуда-то притащили Самсунгов M21 по такой же, как у Redmi Note 9S, цене. А Redmi Note 9 Pro в официальной рознице стоит 24 тысячи рублей и поэтому отправляется в известном направлении — слишком жирно будет за тяп-ляп улучшенный Note 8 Pro с новым процессором.
Остаётся Redmi Note 9 Pro 6/64 в "серой" рознице за 17 тысяч рублей. Но даже в нём вы не получится 6000 мАч и AMOLED.
Не знаю, как вы, а я всё больше убеждаюсь, что после Redmi 8 и Redmi Note 8 Pro Сяоми начала выпускать бестолковые бюджетные смартфоны.
Итого
Сейчас будет немного нытья стареющего обзорщика, но всё равно хочу посетовать на то, что разумные по цене смартфоны с 5000+ мАч и AMOLED (экономичным типом экрана) как были раритетами, так и остались. Даже за пять лет такие можно по пальцам одной руки пересчитать:
2015 год. Highscreen Power Five, который был слизан с более-менее толкового "китайца" Gionee Marathon M5 и для своего времени был неплохим, очень выносливым бюджетником.
2016 год. Lenovo P2, практически эталон выносливого смартфона по сей день и памятник тому, что когда-то Lenovo делали не только "как бы игровые" погремушки для школьников и китайский хлам (в плохом смысле слова) в мобильниках, но и что-то нестареюще крутое.
снова 2016 год. Samsung Galaxy A9 Pro. Изначально неадекватно дорогой смартфон, который не продавался в России официально, но был очень скоро доступен в "серой" рознице по цене модели среднего класса. 5000 мАч + AMOLED задолго до этих ваших Galaxy S20 Ultra.
2017 год. ASUS ZenFone 3 Zoom. Во-первых, попытка подружить смартфон с 5000 мАч и AMOLED с качественными камерами (удачная) по высокой цене (неудачная). В итоге после удешевления это был крутой тонкий (для 5000 мАч) выносливый универсальный "солдат".
и, наконец, 2019 год, когда в России мелькнул изначально индийский Samsung Galaxy M30s за безальтернативные 17 тысяч рублей, а потом быстро исчез из продажи, чтобы не портить продвижение Samsung Galaxy A50 и др.
Это все удачные (были ещё сомнительные "вёдра", наподобие базового Galaxy M20, о которых не вспоминаем) выносливые смартфоны с AMOLED за пять лет — всего пять штук! И больше их, похоже, в ближайшее время не станет, потому что Xiaomi и Realme не хотят продавать мобильники с AMOLED дешевле 20 тысяч рублей (упавший на дно по цене Xiaomi Mi A3 с 4000 мАч — исключение, и не от хорошей жизни). ASUS из производителей смартфонов самоустранился, Huawei и ZTE борются за выживание и в такие мелочи пока не вникают, Motorola, у которой раньше хотя бы модулями можно было нарастить аккумулятор, ни живая, ни мёртвая. Oppo, OnePlus и Nokia ничего подобного даже не планируют.
В итоге получается, что уже второй год подряд Samsung единственный выпускает бюджетный смартфон с 6000 мАч, AMOLED, нормальными камерами/процессором и NFC. Galaxy M21, конечно, не настолько быстрый, как Xiaomi Redmi Note 9 Pro или Realme XT, но это самый выносливый смартфон дешевле 20 тысяч рублей, который в "серой" рознице начинается с 14 тысяч и отрабатывает каждую копейку. В отличие от китайских "игровых" бюджетных мобильников на MediaTek, почему-то уезжающих в ценах за рамки 20 тысяч рублей, Самсунг хотя бы в этом случае, в отличие от флагманов), не наглеет и пытается побороть главных конкурентов не маркетингом, а соотношением цены и характеристик.
Вряд ли мы в ближайшем времени увидим такие же самсунговские подвиги в недорогих смартфонах, а пока для не-игроков конкурентов у Galaxy M21 нет, за это и выдаём ему награду «Выбор редакции». Бывает быстрее и дешевле, но "вот прям так же и дешевле" не бывает даже у китайцев.
А вот M11, конечно, не фонтан. Не спорю, что ещё пару-тройку лет тому назад бюджетные смартфоны Samsung были абсолютно обречённым хламом, и M11 уж точно не такой. Но с другой стороны, его главное достоинство в том, что он… Ну, работает. И есть NFC. Вот, пожалуй, и всё. "Для души" лучше покупать Redmi 8 (дёшево) или Realme C3 (очень быстрый процессор).