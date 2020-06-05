Вы только не смейтесь, но Samsung сделал бюджетный смартфон лучше, чем новейшие Xiaomi

На этом месте у нас мог бы быть Realme 5 Pro, но его уже след простыл, потому что Realme привозят в Россию "полтора" смартфона в боязни не распродать все растаможенные экземпляры. А новые Realme 6 получились какими-то бестолковыми — 17 тысяч рублей за средней паршивости Realme 6i с HD (!) дисплеем выглядят издевательством. И наплевать, какой мощности там процессор или сколько постоянной памяти внутри, уж очень дорого.

Можно было бы сюда пропихнуть Xiaomi Redmi Note 8 Pro, как более быстрый смартфон с более крутой камерой. Но он ведь он идеологически другой, потому что не про автономность совсем, а наоборот — "печь игровая", в которой 4500 мАч нужны для того, чтобы работать как 3800-4000 мАч в смартфонах с менее прожорливыми процессорами.

Поэтому самый толковый конкурент для Самсунга M21 — это Xiaomi Redmi Note 9S. Здесь уже сравнение получается интересным: у Самсунга более крутой и дорогой OLED-дисплей, который в Xiaomi вы получите только в намного более дорогих (от 20 тысяч рублей и выше) Mi 9T, Mi Note 10 и т.д. И Самсунг выносливее — радикально более крутой смартфон по автономности. Зато Redmi Note 9S быстрее на треть в приложениях, а в играх графический ускоритель так и вовсе на 50% круче. Но из-за этой заточенности под игры Xiaomi сделали смартфон с 5000 мАч в корпусе с толщиной, в которую Samsung влепил уже 6000 мАч.

При этом в Xiaomi, напомню вам, ещё и нет NFC! Это за 18, блин, тысяч рублей официальной цены! А в неофициальной рознице "зато Сяоми можно купить за бесценок!" аргумент на этот раз не работает — ушлые торгашы "серой розницы" откуда-то притащили Самсунгов M21 по такой же, как у Redmi Note 9S, цене. А Redmi Note 9 Pro в официальной рознице стоит 24 тысячи рублей и поэтому отправляется в известном направлении — слишком жирно будет за тяп-ляп улучшенный Note 8 Pro с новым процессором.

Остаётся Redmi Note 9 Pro 6/64 в "серой" рознице за 17 тысяч рублей. Но даже в нём вы не получится 6000 мАч и AMOLED.

Не знаю, как вы, а я всё больше убеждаюсь, что после Redmi 8 и Redmi Note 8 Pro Сяоми начала выпускать бестолковые бюджетные смартфоны.