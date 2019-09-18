Samsung выпустила недорогой Galaxy M30s с огромным аккумулятором

Ёмкость аккумулятора составила 6000 мАч (вместо 5000), поддерживает быструю зарядку на 15 Вт. Работает смартфон Galaxy M30s на платформе Exynos 9611 (у M30 была Exynos 7904).

Экран у новинки такой же, как у предшественника — с диагональю на 6,4 дюйма и Full HD+ разрешением (2340 x 1080 пикселей). Продаётся с такими вариантами памяти: 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ. Имеет тройную основную камеру, один из датчиков которой 48-мегапиксельный с апертурой f/2.0, второй — 5-мегапиксельный с апертурой f/2.2 и третий — 8-мегапиксельный с апертурой f/2.2. Фронтальная камера смартфона имеет 16 Мп.

Стоимость варианта с 4 ГБ оперативной памяти составляет примерно $196, с 6 ГБ — $238. Купить устройство на индийской площадке Amazon и в официальном магазине Samsung можно будет с 29 сентября. О доступности в России пока информации нет.