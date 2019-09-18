Ferra
Телефоны
Сегодня 15:14

Samsung выпустила недорогой Galaxy M30s с огромным аккумулятором

Пока только в Индии
Сегодня Samsung представила в Индии обновлённую версию Galaxy M30. Она получила увеличенный аккумулятор, а также другой процессор. Стоит модель всё так же дёшево.

Ёмкость аккумулятора составила 6000 мАч (вместо 5000), поддерживает быструю зарядку на 15 Вт. Работает смартфон Galaxy M30s на платформе Exynos 9611 (у M30 была Exynos 7904).

Экран у новинки такой же, как у предшественника — с диагональю на 6,4 дюйма и Full HD+ разрешением (2340 x 1080 пикселей). Продаётся с такими вариантами памяти: 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ. Имеет тройную основную камеру, один из датчиков которой 48-мегапиксельный с апертурой f/2.0, второй — 5-мегапиксельный с апертурой f/2.2 и третий — 8-мегапиксельный с апертурой f/2.2. Фронтальная камера смартфона имеет 16 Мп.

Стоимость варианта с 4 ГБ оперативной памяти составляет примерно $196, с 6 ГБ — $238. Купить устройство на индийской площадке Amazon и в официальном магазине Samsung можно будет с 29 сентября. О доступности в России пока информации нет.

Самое читаемое