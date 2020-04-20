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Samsung подняла цены на свои последние флагманские смартфоны в России
Почему, пока неясно
Samsung подняла цены на свои последние флагманские смартфоны линейки Galaxy S20 в России. Они подорожали на 10 тысяч рублей.
Первыми на это обратили внимание журналисты из Mobiltelefon.ru. Мы проверили информацию на официальном сайте Samsung, и, действительно, смартфоны теперь предлагаются по более высокой цене.
Напомним, первоначально стоимость моделей была такой: 69 990 рублей за Galaxy S20, 79 990 рублей за Galaxy S20+ и 99 990 рублей за Galaxy S20 Ultra.
Теперь же на сайте Samsung можно увидеть следующую информацию: модель Galaxy S20 оценена в 79 990 рублей, Galaxy S20+ — в 89 990 рублей, а Galaxy S20 Ultra — в 109 990 рублей.
С чем связано изменение стоимости, неясно. Samsung ситуацию пока не прокомментировала.