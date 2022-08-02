Лучший бюджетный смартфон Xiaomi стоит 10 тысяч рублей. И его не продают в России

Ведущий YouTube-канала «Польза NET» перечислил плюсы и минусы бюджетного смартфона, который купить можно исключительно в Китае, - Xiaomi Redmi Note 11 E (4/128 ГБ памяти).

Комплектация для подобных устройств у него стандартная. Это чехол, плёнка, наклеенная сразу на экран, кабель, блок питания в 22,5 Вт, документация. Вес смартфона составляет 201 г, а габариты у него вполне обычные. В руке лежит он удобно, причём пользоваться им можно и без чехла, так как задняя панель не маркая. Звучание здесь, правда, моно, а не стерео.

Оснащён аппарат также IPS-дисплеем с диагональю 6,58 дюйма, разрешением FHD+, плотностью пикселей 403 PPI, частотой обновления до 90 Гц и тачем 180 Гц. Цветопередача в целом хорошая, при этом пользоваться в солнечный день смартфоном не очень комфортно из-за недостаточной яркости экрана. Сканер отпечатка пальцев, как и разблокировка по лицу, работает быстро и чётко.

На Redmi Note 11 E установлен процессор Dimensity 700. Работает смартфон на базе Android 12, оболочка у него - фирменная от Xiaomi. Все результаты тестов вы можете увидеть ниже.