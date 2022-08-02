Лучший бюджетный смартфон Xiaomi стоит 10 тысяч рублей. И его не продают в России

Лучший бюджетный смартфон Xiaomi стоит 10 тысяч рублей. И его не продают в РоссииО плюсах и минусах устройства рассказал эксперт
Ведущий YouTube-канала «Польза NET» перечислил плюсы и минусы бюджетного смартфона, который купить можно исключительно в Китае, - Xiaomi Redmi Note 11 E (4/128 ГБ памяти).
Комплектация для подобных устройств у него стандартная. Это чехол, плёнка, наклеенная сразу на экран, кабель, блок питания в 22,5 Вт, документация. Вес смартфона составляет 201 г, а габариты у него вполне обычные. В руке лежит он удобно, причём пользоваться им можно и без чехла, так как задняя панель не маркая. Звучание здесь, правда, моно, а не стерео.
Оснащён аппарат также IPS-дисплеем с диагональю 6,58 дюйма, разрешением FHD+, плотностью пикселей 403 PPI, частотой обновления до 90 Гц и тачем 180 Гц. Цветопередача в целом хорошая, при этом пользоваться в солнечный день смартфоном не очень комфортно из-за недостаточной яркости экрана. Сканер отпечатка пальцев, как и разблокировка по лицу, работает быстро и чётко.
На Redmi Note 11 E установлен процессор Dimensity 700. Работает смартфон на базе Android 12, оболочка у него - фирменная от Xiaomi. Все результаты тестов вы можете увидеть ниже.
Ёмкость аккумулятора у смартфона составляет 5000 мА*ч. На частоте обновления 90 Гц и максимальной яркости Xiaomi Redmi Note 11 E может проработать 11 часов 51 минуту, и при этом останется ещё 20 процентов заряда. Заряжается полностью устройство за 1 час 40 минут.
После получаса просмотра видео на YouTube заряд у смартфона снизился на 7 процентов, после часа игры в Genshin Impact - на 27 процентов. При этом комфортно играть в простые проекты на Redmi Note 11 E можно на минимальных настройках графики. Кроме того, аппарат не сильно нагревается и не снижает яркость.
На задней панели Redmi Note 11 E расположились два объектива. Это основная камера в 50 МП и портретный сенсор в 2 МП. Записывать видео устройство может только в 1080p 30 к/с. Есть цифровая стабилизация, но работает она не особо хорошо, говорит эксперт. Фронтальная камера имеет разрешение в 5 МП. В целом фото получаются довольно неплохими. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
В целом за 10 тысяч рублей вместе с доставкой из Китая вы можете получить 4 ГБ оперативной памяти, 128 внутренней памяти, не самый худший дисплей с разрешением Full HD+, хорошую фотосъёмку, приемлемый звук. По мнению ведущего, Xiaomi Redmi Note 11 E - один из лучших бюджетных смартфонов на сегодня.