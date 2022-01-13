Лучший флагман без переплаты: Xiaomi 11T или OnePlus 9R?Выяснил ведущий YouTube-канала Quke.ru
В рамках обзора ведущий канала Quke.ru Андрей сравнил два флагманских смартфона: Xiaomi 11T и OnePlus 9R. В целом эксперт отметил, что разница между этими моделями очень большая.
Прежде всего, в диагонали экрана. У OnePlus 9R она составляет 6,5 дюйма, у Xiaomi 11T - 6,7 дюйма. По толщине устройства тоже отличаются: гораздо неудобнее пользоваться Xiaomi в сравнении с OnePlus.
Частота обновления экрана в обоих случаях составляет 120 Гц. Кроме того, на том и другом флагмане используется AMOLED-матрица. По яркости, однако, лидирует OnePlus.
Что касается производительности, то процессоры установлены в аппаратах разные. У 11T это Mediatek Dimensity 1200, у 9R - Snapdragon 870. Объём ОЗУ в обоих случаях 8 ГБ. Со стандартными задачами устройства справляются быстро, работают оба смартфона плавно. В то же время в играх преимущество - у OnePlus, что подтверждается и результатами тестов. Оба смартфона дают возможность запускать игры на высоких настройках и играть в них без особых проблем.
Также специалист рассказал и о камерах. Фото с фронтальной камеры получаются с чуть более «агрессивной» обработкой на Xiaomi, однако в целом снимки в обоих случаях выходят хорошие. На основную камеру фотографии с 11T и 9R получаются близкие по качеству. При этом вечером и ночью в некоторых режимах более контрастные фото - у OnePlus, а деталей чуть больше у Xiaomi. Выбрать лидера по фото среди них эксперт не смог.
С видео оказалось проще. OnePlus в плане работы стабилизации однозначно выигрывает. По качеству же картинки оба аппарата схожи, хотя совсем небольшое преимущество в этом плане вновь у OnePlus.
В итоге, по мнению ведущего, лучшим смартфоном из представленных стал OnePlus.