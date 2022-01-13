Лучший флагман без переплаты: Xiaomi 11T или OnePlus 9R?

В рамках обзора ведущий канала Quke.ru Андрей сравнил два флагманских смартфона: Xiaomi 11T и OnePlus 9R. В целом эксперт отметил, что разница между этими моделями очень большая.

Прежде всего, в диагонали экрана. У OnePlus 9R она составляет 6,5 дюйма, у Xiaomi 11T - 6,7 дюйма. По толщине устройства тоже отличаются: гораздо неудобнее пользоваться Xiaomi в сравнении с OnePlus.

Частота обновления экрана в обоих случаях составляет 120 Гц. Кроме того, на том и другом флагмане используется AMOLED-матрица. По яркости, однако, лидирует OnePlus.