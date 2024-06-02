Лучший флагман компании OnePlus 12 получил новый цвет - Glacier White

Вариант Glacier White имеет простую бело-черную отделку, отличающуюся от мраморной текстуры Flowy Emerald. Модуль камеры имеет гладкую серебристую отделку.

OnePlus 12 Glacier White сохранил те же технические характеристики. Он может похвастаться 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+ 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Устройство также оснащено тройной камерой на 64 МП, аккумулятором емкостью 5 400 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт и работает под управлением Android 14 с OxygenOS 14.

OnePlus 12 в белом цвете Glacier White будет доступен с 6 июня 2024 года. В настоящее время он анонсирован для индийского рынка, но в скором времени ожидается его выход в Европе и Северной Америке.