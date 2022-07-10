Лучший китайский смартфон до 15 тысяч рублей: Realme 9i против Xiaomi Poco M4 Pro

Эксперт канала DimaViper Live на YouTube сравнил Realme 9i и Poco M4 Pro. Оказалось, что один из них гораздо лучше другого почти во всём.

В комплекте с обоими аппаратами идёт зарядка в 33 Вт. Также в обоих случаях вы получаете при покупке и чехол.

Из двух устройств запустилась быстрее модель Xiaomi Poco M4 Pro с более мощным процессором (этот процессор можно даже назвать игровым). Что касается экранов, то у Realme он имеет IPS-матрицу, у Xiaomi - AMOLED. Частота обновления при этом совпадает: это 90 Гц.

На Realme 9i установлен Snapdragon 680, и этот процессор слабее, чем MediaTek Helio G96 у Poco M4 Pro. При этом у Realme всего 4 ГБ оперативной памяти, а у Poco M4 Pro - 6 ГБ. В AnTuTu больше баллов набирает также Poco: 305 тысяч против около 220 тысяч баллов. В остальных тестах тоже лучшие результаты показывает Xiaomi Poco M4 Pro. Результаты замеров вы можете увидеть ниже.