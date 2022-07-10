Лучший китайский смартфон до 15 тысяч рублей: Realme 9i против Xiaomi Poco M4 Pro

Лучший китайский смартфон до 15 тысяч рублей: Realme 9i против Xiaomi Poco M4 ProИх сравнил эксперт
Эксперт канала DimaViper Live на YouTube сравнил Realme 9i и Poco M4 Pro. Оказалось, что один из них гораздо лучше другого почти во всём.
В комплекте с обоими аппаратами идёт зарядка в 33 Вт. Также в обоих случаях вы получаете при покупке и чехол.
Из двух устройств запустилась быстрее модель Xiaomi Poco M4 Pro с более мощным процессором (этот процессор можно даже назвать игровым). Что касается экранов, то у Realme он имеет IPS-матрицу, у Xiaomi - AMOLED. Частота обновления при этом совпадает: это 90 Гц.
На Realme 9i установлен Snapdragon 680, и этот процессор слабее, чем MediaTek Helio G96 у Poco M4 Pro. При этом у Realme всего 4 ГБ оперативной памяти, а у Poco M4 Pro - 6 ГБ. В AnTuTu больше баллов набирает также Poco: 305 тысяч против около 220 тысяч баллов. В остальных тестах тоже лучшие результаты показывает Xiaomi Poco M4 Pro. Результаты замеров вы можете увидеть ниже.
Основная камера у Realme имеет разрешение в 50 МП, у Xiaomi Poco - 64 МП. Более чёткие и контрастные снимки делает при этом на основной модуль Poco. Также на его фото меньше шумов. В целом же фотографии получаются очень близкими по качеству.
На фронтальную камеру заметно более чёткие фото выходят на Xiaomi Poco. Это при том, что количество мегапикселей в том и в другом случае одинаковое. Примеры снимков - ниже. Кроме того, несколько лучше видео получается на Poco за счёт того, что у него есть функция электронной стабилизации в отличие от Realme.
Вывод
В целом преимущество по многим пунктам - именно у Xiaomi Poco M4 Pro. Это касается и процессора, и камеры, и функциональности, и автономности (будет держать заряд чуть дольше за счёт AMOLED-экрана), и ИК-порта (у Realme он отсутствует), и габаритов.