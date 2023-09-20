Лучший китайский смартфон до 60 тысяч рублей: Xiaomi Poco F5 Pro против Realme GT3

Лучший китайский смартфон до 60 тысяч рублей: Xiaomi Poco F5 Pro против Realme GT3Их сравнили по самым разным параметрам
В одном из выпусков на YouTube-канале «i-shoppers обзоры» эксперт выяснил, какой смартфон сегодня лучше брать: Xiaomi Poco F5 Pro или Realme GT3.
На YouTube-канале «i-shoppers обзоры» сравнили по восьми основным параметрам Xiaomi Poco F5 Pro и Realme GT3. Кто будет лучше?
Материалы и эргономика. У обоих смартфонов задняя панель сделана из стекла. Разница только в том, что у Realme оно матовое, а у Poco - глянцевое. Торцы в обоих случаях пластиковые, стилизованные под металл. Оба устройства по этому параметру получают по 2 балла (то есть максимум).
Дисплеи. Диагональ Poco - 6,67 дюйма, Realme - 6,74 дюйма. Однако Xiaomi имеет более высокое разрешение и более высокую плотность пикселей. В то же время у Realme максимальная частота обновления - 144 Гц (у Poco - 120 Гц) с возможностью настроить герцовку для каждого приложения отдельно. Читать на улице с обоих дисплеев можно без проблем, но в режиме автоматической яркости лучше себя показывал Poco F5 Pro. Если устанавливать яркость вручную, то у него тоже будет более высокий уровень максимальной яркости. Кроме того, проблем с ШИМом меньше тоже у Poco. В целом Poco F5 Pro получил 2 балла, Realme GT3 - 1 балл.
Железо. Оба устройства работают на Snapdragon 8+ Gen 1. Производительность у смартфонов находится примерно на одном уровне. Оба устройства подойдут для тяжёлых игр. Также у Poco F5 Pro есть варианты памяти 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, у Realme GT3 - только 16 ГБ/1 ТБ. В итоге оба смартфона получили по 2 балла.
Фотосъёмка. У Poco F5 Pro основная камера имеет 64 МП, ширик - 8 МП и угол обзора 120 градусов, макро - 2 МП. Realme GT3 оснащён основным объективом на 50 МП, шириком на 8 МП с углом обзора 112 градусов, микроскопом на 2 МП. В плане дополнительных камер интереснее оказывается Realme, поскольку он может приближать объекты гораздо больше. Широкоугольные камеры в обоих случаях слабые, но объектив F5 Pro выдаёт больше шумов, а у Realme GT3 меньше деталей. На дневных фотографиях вы особой разницы между устройствами не заметите. При недостатке света выигрывает, однако, уже GT3. В целом Poco F5 Pro получил 1 балл, а Realme GT3 - 2 балла.
Видеосъёмка. Оба смартфона могут записывать видео в 4К 60 к/с. Poco также умеет в отличие от Realme снимать в 8К, но видео получается дёрганным и нестабильным. Стабилизация работает на смартфонах по-разному. У Poco F5 Pro есть лёгкое дрожание картинки, а у Realme GT3 при передвижении возникает подзалипание картинки. В ночное время лучше оказывается в плане видеосъёмки GT3. По этому пункту Poco получил 1 балл, Realme тоже 1 балл.
Обе фронтальные камеры у смартфонов имеют разрешение 16 МП. Но при недостатке света чуть лучше фотографирует GT3. Кроме того, F5 Pro может записывать видео на эту камеру в 1080p 60 к/с, а Realme - в 1080p 30 к/с.
Звук и функциональность. С точки зрения поддержки различных функций разницы между устройствами почти нет. Разве что Poco имеет защиту от брызг по стандарту IP53, а Realme - возможность записи звонков без предупреждения. На обоих смартфонах стоят стереодинамики. По звуку в целом лучше оказывается GT3. Он получает в итоге 2 балла, а Poco - 1 балл.
Автономность. Объём батареи у Poco составляет 5160 мАч, у Realme - 4600 мАч. В целом дольше живёт F5 Pro: 7 часов 50 минут против 5 часов 45 минут у Realme GT3. В то же время Poco заряжается при помощи зарядки на 67 Вт за 48 минут, Realme - при помощи зарядки на 240 Вт за 12 минут. Также Poco поддерживает беспроводную зарядку мощностью 30 Вт. В результате в этом раунде выигрывает Poco F5 Pro (2 балла), а Realme получает 1 балл.
Цены. Глобальная версия Realme вышла в версии только на 16 ГБ/1 ТБ. На старте продаж Poco F5 Pro стоил минимум 33 тысячи рублей, тогда как Realme GT3 - от 50 тысяч рублей. Сейчас они стоят ещё дороже. В результате Poco получает 1 балл, Realme - 0 баллов.
Вывод
В результате Poco F5 Pro набрал 12 баллов, а Realme GT3 - 11 баллов.