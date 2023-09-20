Лучший китайский смартфон до 60 тысяч рублей: Xiaomi Poco F5 Pro против Realme GT3

На YouTube-канале «i-shoppers обзоры» сравнили по восьми основным параметрам Xiaomi Poco F5 Pro и Realme GT3. Кто будет лучше?

Материалы и эргономика. У обоих смартфонов задняя панель сделана из стекла. Разница только в том, что у Realme оно матовое, а у Poco - глянцевое. Торцы в обоих случаях пластиковые, стилизованные под металл. Оба устройства по этому параметру получают по 2 балла (то есть максимум).

Дисплеи. Диагональ Poco - 6,67 дюйма, Realme - 6,74 дюйма. Однако Xiaomi имеет более высокое разрешение и более высокую плотность пикселей. В то же время у Realme максимальная частота обновления - 144 Гц (у Poco - 120 Гц) с возможностью настроить герцовку для каждого приложения отдельно. Читать на улице с обоих дисплеев можно без проблем, но в режиме автоматической яркости лучше себя показывал Poco F5 Pro. Если устанавливать яркость вручную, то у него тоже будет более высокий уровень максимальной яркости. Кроме того, проблем с ШИМом меньше тоже у Poco. В целом Poco F5 Pro получил 2 балла, Realme GT3 - 1 балл.

Железо. Оба устройства работают на Snapdragon 8+ Gen 1. Производительность у смартфонов находится примерно на одном уровне. Оба устройства подойдут для тяжёлых игр. Также у Poco F5 Pro есть варианты памяти 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, у Realme GT3 - только 16 ГБ/1 ТБ. В итоге оба смартфона получили по 2 балла.

Фотосъёмка. У Poco F5 Pro основная камера имеет 64 МП, ширик - 8 МП и угол обзора 120 градусов, макро - 2 МП. Realme GT3 оснащён основным объективом на 50 МП, шириком на 8 МП с углом обзора 112 градусов, микроскопом на 2 МП. В плане дополнительных камер интереснее оказывается Realme, поскольку он может приближать объекты гораздо больше. Широкоугольные камеры в обоих случаях слабые, но объектив F5 Pro выдаёт больше шумов, а у Realme GT3 меньше деталей. На дневных фотографиях вы особой разницы между устройствами не заметите. При недостатке света выигрывает, однако, уже GT3. В целом Poco F5 Pro получил 1 балл, а Realme GT3 - 2 балла.