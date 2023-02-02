Лучший по ремонтопригодности смартфон Samsung в 2023 году. Но вам его никто не продаст

В выпуске на YouTube-канале PBKreviews ведущий полностью разобрал смартфон Galaxy XCover6 Pro и узнал, насколько просто его будет починить при поломке.

Samsung Galaxy XCover6 Pro представляет собой защищённый смартфон со съёмной задней панелью и съёмным аккумулятором. Объём батареи составляет при этом 4050 мА*ч. Аккумулятор заменяется у устройства очень просто: его нужно просто поддеть чем-нибудь и убрать.

Экран заменяется у Galaxy XCover6 Pro тоже довольно легко: его нужно просто снять с передней стороны. Только нужно не забыть отсоединить также гибкие кабели.