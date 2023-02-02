Лучший по ремонтопригодности смартфон Samsung в 2023 году. Но вам его никто не продаст

Лучший по ремонтопригодности смартфон Samsung в 2023 году. Но вам его никто не продастРечь идёт о Galaxy XCover6 Pro
Эксперт YouTube-канала PBKreviews оценил, насколько легко будет отремонтировать защищённый смартфон Samsung Galaxy XCover6 Pro. И результаты разборки получились очень неплохими.
Фото: NBB.com
В выпуске на YouTube-канале PBKreviews ведущий полностью разобрал смартфон Galaxy XCover6 Pro и узнал, насколько просто его будет починить при поломке.
Samsung Galaxy XCover6 Pro представляет собой защищённый смартфон со съёмной задней панелью и съёмным аккумулятором. Объём батареи составляет при этом 4050 мА*ч. Аккумулятор заменяется у устройства очень просто: его нужно просто поддеть чем-нибудь и убрать.
Экран заменяется у Galaxy XCover6 Pro тоже довольно легко: его нужно просто снять с передней стороны. Только нужно не забыть отсоединить также гибкие кабели.
PBKreviews
В целом за ремонтопригодность смартфон Samsung Galaxy XCover6 Pro получил 8 баллов из 10 возможных. То есть 1,5 балла из 2 за расположение элементов и время на ремонт, 1,5 балла из 2 за простоту нахождения запчастей, 2 балла из 2 за простоту замены экрана, 2 балла из 2 за простоту замены батареи и 1 балл из 2 за простоту замены остальных деталей.
В чём подвох? Смартфоны серии Galaxy XCover уже давно отсутствуют в свободной продаже — Samsung продаёт их юрлицам как корпоративные «неубиваемые» мобильники для курьеров, работников складов и прочих профессий, где у смартфонов есть повышенный риск получить повреждения. А в исключительных случаях, когда XCover6 Pro появляется в свободной продаже, он стоит 60+ тысяч рублей. Почти столько же, сколько в параллельном импорте обойдётся Samsung Galaxy S22 Ultra (67 тысяч рублей).