Лучший смартфон для игр среди моделей среднего класса

Ведущий YouTube-канала «Польза NET» объяснил, почему OnePlus Ace Racing Edition является лучшим на сегодняшний день смартфоном для игр среднего класса. В отличие от аналогов за те же деньги Ace Racing Edition показывает удивительно стабильную работу.

В комплекте с OnePlus Ace Racing Edition идут блок питания в 67 Вт, ключ для открытия лотка для SIM-карт, кабель USB-C, документация, чехол, плёнка (сразу наклеена на экран).

Звучание здесь - стерео, есть также поддержка технологии Real Sound и разъём для наушников. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.

Дисплей у Ace Racing Edition имеет IPS-матрицу, диагональ 6,59 дюйма, разрешение FHD+. Максимальная яркость - 600 нит, и этого всё-таки не хватает в солнечный день. Максимальная частота обновления у смартфона составляет 120 Гц, тач - 240 Гц.

Установлен на OnePlus Ace Racing Edition процессор MediаTek Dimensity 8100 Max. Работает смартфон на Android 12, есть у него и поддержка русского языка. Оперативной памяти может быть в зависимости от комплектации 8 ГБ или 12 ГБ, постоянной - 128 или 256 ГБ. При этом расширить память нельзя, но присутствует модуль NFC. Результаты тестирования в бенчмарках - ниже.