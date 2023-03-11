Лучший смартфон Samsung впервые приблизился к iPhone 14 Pro Max по автономности

19:24, 11 марта 2023
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Лучший смартфон Samsung впервые приблизился к iPhone 14 Pro Max по автономностиРазрыв стал намного меньше
iPhone на протяжении многих лет доминировал в тесте батареи, который проводит YouTube-канал PhoneBuff. Топовые смартфоны Samsung всегда значительно отставали от конкурентов. Однако с Galaxy S23 Ultra, кажется, всё начало меняться к лучшему.
Фото: Samsung
PhoneBuff проводит тесты с использованием роботизированного манипулятора. Целиком это можно посмотреть ниже:
Выигрывает, конечно, iPhone 14 Pro Max. Он продержался 11 часов и 44 минуты. А вот S23 Ultra «прожил» 11 часов и 6 минут. Раньше разрыв был куда больше — составлял более двух часов.
Источник:PhoneBuff
Автор:Ксения МурашеваТеги: