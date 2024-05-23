Лучший смартфон среднего класса: Samsung A55 против Redmi Note 13 Pro+

Samsung A55 и Redmi Note 13 Pro+ стоят примерно 40 тысяч рублей. Однако купить немного выгоднее будет Xiaomi, так как у него в минимальной комплектации 256 ГБ памяти (у Samsung — 128 ГБ), есть в комплекте чехол, зарядка, плёнка сразу же наклеена на экран.

Из двух смартфонов быстрее запустился Xiaomi. При этом у Samsung есть определённые преимущества. Первое его достоинство — это металлическая рамка (у Xiaomi — пластиковая), хотя на задней панели у обоих устройств стекло. Кроме того, А55 имеет полноценную защиту от воды по стандарту IP67, а вот Note 13 Pro+ - по стандарту IP68. При этом камера у Xiaomi от нагрева запотевает.

Экран на обоих смартфонах — AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Сканеры отпечатков у смартфонов помещены в экраны, разблокировка происходит с одинаковой скоростью. То же самое касается разблокировки по лицу.

Почему-то Xiaomi работает сейчас всё ещё на Android 13, а вот на Samsung стоит сразу же 14-й Android.

Samsung A55 оснащён процессором Exynos 1480, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra. Результаты тестирования процессоров — ниже на изображениях.