Лучший смартфон Xiaomi оказался не самым прочным

По части устойчивости экрана к царапинам у Xiaomi 12S Ultra всё стандартно — не хуже и не лучше, чем у других смартфонов. Кожаную заднюю панель, конечно, лучше на царапать. Поджигать экран тоже не стоит — на восстановление у него уйдёт какое-то время.

И наконец самое интересное — тест на изгиб. Зак сначала отметил, что телефоны Xiaomi всегда переживали эту часть испытаний. Он принялся сгибать Xiaomi 12S Ultra и в какой-то момент смартфон хрустнул. Визуально корпус, пожалуй, слишком погнулся. Впрочем, Зак подытожил, что это не катастрофа, и смартфон продолжил работать. Посмотреть видео целиком можно по этой ссылке.