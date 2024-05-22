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Телефоны
Опубликовано 22 мая 2024, 18:21
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Лучший смартфон Xiaomi стал всего лишь 13-м в рейтинге по качеству камер

Впечатляющие характеристики, неоднозначные результаты
DxOMark, занимающаяся тестированием камер, испытала Xiaomi 14 Ultra. Хотя телефон может похвастаться мощной системой из четырех камер с датчиками высокого разрешения и универсальными объективами, он занял далеко не первое первое место в хит-параде.
Лучший смартфон Xiaomi стал всего лишь 13-м в рейтинге по качеству камер

© Xiaomi

14 Ultra отлично справляется со съемкой фотографий с хорошими бликами, минимальным уровнем шума и точными цветами. Она также впечатляет возможностями телезума, обеспечивая четкие детали на среднем и близком расстоянии. Стабилизация видео — еще одна сильная сторона.

Лучший смартфон Xiaomi стал всего лишь 13-м в рейтинге по качеству камер

© DxOMark

Однако есть и слабые стороны. Телефон страдает от задержки затвора, что может привести к пропуску снимков. Детализация изображения не дотягивает до уровня лучших камер, а некоторые фотографии отличаются мягкостью и неточностью цветопередачи, особенно при слабом освещении. Видео также имеет свои недостатки: локальный шум в условиях недостаточной освещенности и случайные срабатывания фокусировки.

В целом, Xiaomi 14 Ultra обеспечивает хорошую камеру, но не свергает нынешних лидеров, он занял лишь 13 место в рейтинге DxOMark. Он может похвастаться впечатляющими аппаратными характеристиками, но оптимизация программного обеспечения, похоже, сдерживает его в некоторых областях.

Источник:DxOMark
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Xiaomi
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#Xiaomi 14
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#камерафон
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#DxOMark