Лучший смартфон Xiaomi стал всего лишь 13-м в рейтинге по качеству камер

Однако есть и слабые стороны. Телефон страдает от задержки затвора, что может привести к пропуску снимков. Детализация изображения не дотягивает до уровня лучших камер, а некоторые фотографии отличаются мягкостью и неточностью цветопередачи, особенно при слабом освещении. Видео также имеет свои недостатки: локальный шум в условиях недостаточной освещенности и случайные срабатывания фокусировки.

В целом, Xiaomi 14 Ultra обеспечивает хорошую камеру, но не свергает нынешних лидеров, он занял лишь 13 место в рейтинге DxOMark. Он может похвастаться впечатляющими аппаратными характеристиками, но оптимизация программного обеспечения, похоже, сдерживает его в некоторых областях.