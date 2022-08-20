Лучший смартфон за 7900 рублей: Wildberries распродаёт Tecno Spark 8C с 4/64 ГБ и хорошим процессором

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Лучший смартфон за 7900 рублей: Wildberries распродаёт Tecno Spark 8C с 4/64 ГБ и хорошим процессоромКоличество товара может быть ограничено
На Wildberries в рамках распродажи можно купить смартфон Tecno Spark 8C за какие-то 7961 рубль.
В обычное время телефон стоит 11 990 рублей на том же маркетплейсе. Чтобы увидеть скидку, необходимо войти в свой аккаунт на Wildberries.
Скорее всего, количество товара ограничено. На сколько его ещё хватит, нам неизвестно. Скидка проверена только на момент публикации новости.
Смартфон оснащён 6,6-дюймовым экраном разрешением 720 x 1612 пикселей, объёмом памяти 4 ГБ + 64 ГБ, системой камер 13+8 Мп и аккумулятором на 5000 мАч. В основе аппарата лежит процессор UNISoC T606, как в Samsung Galaxy A03.