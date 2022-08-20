Лучший смартфон за 7900 рублей: Wildberries распродаёт Tecno Spark 8C с 4/64 ГБ и хорошим процессором

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Смартфон оснащён 6,6-дюймовым экраном разрешением 720 x 1612 пикселей, объёмом памяти 4 ГБ + 64 ГБ, системой камер 13+8 Мп и аккумулятором на 5000 мАч. В основе аппарата лежит процессор UNISoC T606, как в Samsung Galaxy A03.