Лукашенко призвал пользоваться кнопочными телефонами, чтобы избежать слежки США

Президент Белоруссии заявил об этом на Всебелорусском народном собрании, пишет РБК.

«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради Бога, звоните. Хотите, чтобы американцы вас каждую минуту отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», — приводят слова Лукашенко СМИ.

Президент отметил, что «умные люди» уже давно приобретают кнопочные телефоны.

Ранее Александр Лукашенко признался, что не пользуется мобильным телефоном, поскольку считает эти устройства опасными.

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