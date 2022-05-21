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Любители Apple, в сторону: создатель Microsoft рассказал о своем смартфоне

И объяснил свой выбор
Оказывается, у складного Samsung Galaxy Z Fold 3 есть как минимум один высокопоставленный поклонник – соучредитель Microsoft Билл Гейтс рассказал на Reddit, что он действительно использует этот смартфон.
Любители Apple, в сторону: создатель Microsoft рассказал о своем смартфоне

У меня есть Android Galaxy Z Fold 3. Я пробовал разные. С таким экраном я могу обойтись отличным портативным ПК, телефоном и ничем другим

Билл Гейтс
Основатель Microsoft

Забавно, что Гейтс рассказал про Galaxy Z Fold 3, но не упомянул Microsoft Surface Duo 2. Но в этом есть логика, дело в том, что Samsung и Microsoft давно сотрудничают в мобильном пространстве. Например, телефоны Galaxy уже давно предлагают множество предустановленных приложений Microsoft. Кроме того, сервис Your Phone, обеспечивающий связь между Windows и Android, также имеет ряд эксклюзивных функций для телефонов Galaxy.

Это партнерство также распространяется на сгибаемые устройства: в прошлом году Samsung и Microsoft объявили, что предустановленные приложения Office, Outlook и Teams получат "сгибаемые функции" на Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.

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