Любители Apple, в сторону: создатель Microsoft рассказал о своем смартфоне

Забавно, что Гейтс рассказал про Galaxy Z Fold 3, но не упомянул Microsoft Surface Duo 2. Но в этом есть логика, дело в том, что Samsung и Microsoft давно сотрудничают в мобильном пространстве. Например, телефоны Galaxy уже давно предлагают множество предустановленных приложений Microsoft. Кроме того, сервис Your Phone, обеспечивающий связь между Windows и Android, также имеет ряд эксклюзивных функций для телефонов Galaxy.

Это партнерство также распространяется на сгибаемые устройства: в прошлом году Samsung и Microsoft объявили, что предустановленные приложения Office, Outlook и Teams получат "сгибаемые функции" на Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.