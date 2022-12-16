Любители складных смартфонов отказались от покупки новых моделей ради... iPhone 14

В третьем квартале года поставки складных смартфонов составили 6 млн. В основном росту рынка способствовали последние модели Samsung Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4. Их доля составила 52 и 27% соответственно.

Последний квартал года, очевидно, ещё не закончился, но аналитики DSCC прогнозируют рынку падение на 25% по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года и на 48% по сравнению с третьим кварталом 2022 года. Эксперты считают, что виной тому может быть хороший старт линейки iPhone 14, которая перетянула на себя внимание.