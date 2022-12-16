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15:19, 16 декабря 2022
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Любители складных смартфонов отказались от покупки новых моделей ради... iPhone 14

По крайней мере всё так выглядит

Складные смартфоны переживают сейчас расцвет, но даже в такой успешной отрасли наметился спад. И, как говорят аналитики, вызван он выходом iPhone 14.

Любители складных смартфонов отказались от покупки новых моделей ради... iPhone 14

Фото: Unsplash

В третьем квартале года поставки складных смартфонов составили 6 млн. В основном росту рынка способствовали последние модели Samsung Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4. Их доля составила 52 и 27% соответственно.

Последний квартал года, очевидно, ещё не закончился, но аналитики DSCC прогнозируют рынку падение на 25% по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года и на 48% по сравнению с третьим кварталом 2022 года. Эксперты считают, что виной тому может быть хороший старт линейки iPhone 14, которая перетянула на себя внимание.

Любители складных смартфонов отказались от покупки новых моделей ради... iPhone 14

DSCC

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