Любители складных смартфонов отказались от покупки новых моделей ради... iPhone 14

15:19, 16 декабря 2022
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Любители складных смартфонов отказались от покупки новых моделей ради... iPhone 14По крайней мере всё так выглядит
Складные смартфоны переживают сейчас расцвет, но даже в такой успешной отрасли наметился спад. И, как говорят аналитики, вызван он выходом iPhone 14.
Фото: Unsplash
В третьем квартале года поставки складных смартфонов составили 6 млн. В основном росту рынка способствовали последние модели Samsung Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4. Их доля составила 52 и 27% соответственно.
Последний квартал года, очевидно, ещё не закончился, но аналитики DSCC прогнозируют рынку падение на 25% по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года и на 48% по сравнению с третьим кварталом 2022 года. Эксперты считают, что виной тому может быть хороший старт линейки iPhone 14, которая перетянула на себя внимание.
DSCC