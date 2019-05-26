Любители смартфонов наказали LG за издёвку над проблемами Huawei

Недавно власти США запретили американским компаниями работать с Huawei, вследствие чего Google прекратила сотрудничество с китайцами и лишила их своей операционной системы Android. LG, судя по всему, решила станцевать на костях конкурента и написала в твиттере следующее:

«LG и Google: отношения, которые оставались крепкими годами».

К твиту компания прикрепила скриншот переписки с ассистентом Google Assistant, где задаёт ему вопрос «Кто твой лучший друг?». Google ответил, что неплохо ладит с LG.

Самое интересное началось в реплаях к твиту. Пользователи стали критиковать LG за то, что смартфоны компании почти не получают обновления программного обеспечения. Поэтому крепость отношений с Google выглядит слишком уж надуманной.

Судя по всему, LG не понравилась реакция на твит, и она его удалила. Шалость не удалась.