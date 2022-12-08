Любовь до гроба: россияне продолжают скупать iPhone несмотря на санкции

С начала года ритейлеры продали около 21 млн устройств на сумму 477 млрд рублей. Средний чек составил 22 000 рублей. “Коммерсантъ” уточнил, что это на 3% ниже результаты 2021 года.

Продажи смартфонов в ценовом диапазоне 30 000 - 40 000 рублей выросли “в штуках” на 30%, а продажи устройств с ценой 20 000-30 000 рублей увеличились всего на 6%. Спрос на смартфоны стоимостью более 50 000 рублей сразу снизился на 57%, а в бюджетном сегменте (то есть стоимостью менее 15 000 рублей) - на 35%.

В десятку самых продаваемых смартфонов у МТС вошли Xiaomi Redmi 9A, Apple iPhone 11, 12 и 13, Samsung Galaxy A03.

Xiaomi, Realme и Samsung - лидеры в "Ситилинк" в плане количества проданных устройств, Apple, Xiaomi и Samsung - в денежном плане.

Александр Сурков, руководитель аналитического центра GS Group, считает, что в 2023 году Apple уступит Xiaomi в денежном выражении из-за больше количества китайских смартфонов в России вследствии санкций со стороны Apple.