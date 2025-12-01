«Любовь» по цене автомобиля: Caviar представила роскошные iPhone 17 Pro

Опубликовано 01 декабря 2025, 10:301 мин.
«Любовь» по цене автомобиля: Caviar представила роскошные iPhone 17 ProДорого, но красиво
Caviar представила роскошные iPhone 17 Pro от $10 200. Caviar представила эксклюзивные версии iPhone 17 Pro и Pro Max. Новая коллекция Secret Love («Тайная любовь») включает четыре варианта с использованием драгоценных материалов. Тираж, как всегда, ограничен.
© Caviar
Самая дорогая модель — Fleur de Lumiere — украшена серебряным цветком камелии с перламутровыми лепестками, чёрной кожей и 24-каратным золотом. Её цена начинается от $13 060 (около 1 млн рублей).
Дизайн Emerald Tree выполнен в зимней тематике: тёмно-зелёная кожа, золотые узоры и красные акценты. Модель Caramel сочетает коричневую кожу с золотыми цветами. Стоимость каждой — $11 630 (примерно 900 000 рублей).
Наиболее доступный вариант — Dancing Hearts с золотыми линиями и инкрустацией в форме сердец на синей коже — обойдётся покупателям от $10 200 (около 800 000 рублей).
Все модели можно персонализировать, добавив, например, инициалы или логотип.